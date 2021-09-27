Юбилейный сезон Озёрского «Золотого петушка» откроет «Дюймовочка»

Озёрский театр кукол «Золотой петушок» в ближайшую пятницу, 1 октября, откроет свой юбилейный 70-ый сезон. И первым его спектаклем станет «Дюймовочка».

В связи с предстоящим юбилеем нельзя не вспомнить одного из основоположников «Золотого петушка» - актера, режиссера, а некоторое время директора - Владимира Зыкова. С этим именем связано немало ярких страниц театральной летописи Озёрска.

Вот что рассказывает о нём заведующая литературной частью театра Наталья Светличная:

«Родился Владимир Михайлович 18 августа 1927 года в Челябинске, в многодетной семье, был старшим из восьми детей. Пережил голодное детство. Самозабвенно учился, много рисовал, писал стихи. Желание творить привело его в театральную студию при Челябинском драматическом театре тогда ещё имени Цвиллинга. По окончании студии в 1948 году он по комсомольской путевке прибыл на работу в Озёрск, в театр драмы. И сразу первая главная роль – Павки Корчагина в спектакле «Как закалялась сталь». Ролей в послужном списке молодого актёра было много и самых разных. Но молодости свойственен поиск, и в 1952 году вместе с молодыми актерами Зыков создает театр кукол при Озёрском драмтеатре.

Эту идею поддержал сам Сергей Образцов и даже прислал для первых постановок кукол. Так появился спектакль «Конек-Горбунок», где Владимир Зыков сыграл две роли: царя и отца. Когда театр кукол получил самостоятельный статус, Владимир Михайлович стал его директором, но ни на минуту не прекращал играть на сцене. Его до сих пор помнят теперь уже бабушки и дедушки сегодняшних маленьких зрителей «Золотого петушка». Всего было сыграно актёром и директором Зыковым более 200 ролей».

Историю театра длиною в 70 лет в новом сезоне продолжит премьера спектакля «Дюймовочка». Пьесу для Озёрского театра написал по мотивам сказки Г.Х. Андерсена и поставил заслуженный артист России Андрей Князьков. Добрый друг «Золотого петушка» он не раз приезжал в Озерск с концертами. Взрослые зрители и малыши знают и любят его как артиста, обладающего потрясающим талантом оживлять куклу. Художник-постановщик его первой на Озёрской сцене постановки Анна Маркус придумала красивые костюмы и яркие декорации. В новом спектакле занята почти вся труппа театра кукол. Режиссер-постановщик Андрей Князьков так сказал о своём спектакле: «Когда вы придете и увидите его, будете приятно удивлены про что эта сказка...».