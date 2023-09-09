Юлия Сударенко рассказала о челябинской «Надежде» осужденных России

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко сегодня, девятого сентября, в своем телеграм-канале рассказала о том, как прошел в столице Южного Урала десятый, юбилейный фестиваль кинотворчества российских осужденных «Надежда».

Нынешний кинофестиваль стал самым масштабным за свою десятилетнюю историю: 137 фильмов из 71 региона страны. В этом году «Надежда» впервые прошла не за колючей проволокой, а в стенах кинотеатра имени Пушкина.

«Это – историческое событие, позволившее уникальному кинофестивалю приобрести новых зрителей и рассказать о его миссии большому количеству людей, а благодаря Федеральной службе исполнения наказаний РФ в режиме реального времени церемонию смотрели во всех исправительных учреждениях России», - отметила Юлия Сударенко.

На сцене челябинского кинотеатра выступили народные и заслуженные артисты Российской Федерации - вместе с осужденными исправительных учреждений Челябинской области. Зрителями стали сенаторы РФ, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации, представители территориальных органов ФСИН России, руководители и представители государственных органов региона, депутаты, члены комиссии по помилованию, ОНК, представители гражданского общества, журналисты, родственники осужденных и студенты.

«Душевность и эмоциональность церемонии отметили все гости, а, главное, наши девушки и парни из колоний почувствовали надежду на то, что могут вернуться в общество и стать его полноправными членами!» - подчеркнула Юлия Сударенко.

По ее словам, «киноискусство - мощный инструмент трансформации личности как самого автора фильма, так и его зрителей, это возможность самопознания и саморазвития, переоценки ценностей и духовного роста. Не менее важно, что для ребят, снимающих кино за колючей проволокой, кинофестиваль является еще одной ниточкой, связывающей их с миром, с обществом, куда они рано или поздно вернутся».

«Такое, пусть и заочное общение, позволяет им рассказать нам о своих надеждах и переживаниях, а нам - постараться понять и простить их. Все эти процессы являются залогом успешной ресоциализации и социальной адаптации, что без сомнения, сделает наш мир гармоничнее и безопаснее! Я признательна Федеральной службе исполнения наказаний за то, что она разделила с нами миссию кинофестиваля и вывела его на новый уровень развития!» - сказала Юлия Сударенко.

Победителями кинофестиваля «Надежда. Челябинск-2023» стали:

- Фильм «Мама», ФКУ ИК-5 УФСИН России по Тульской области – Гран-При;

- Фильм «Вперед к мечте!», ФКУ ИК-5 ГУФСИН России по Челябинской области – первое место;

- Фильм «Три урока Даниила Иванова», ФКУ ИК-7 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – второе место;

- Фильм «Заключенные в надежде», ФКУ ИК-1 УФСИН России по Республике Тыва – третье место.

Также седьмого сентября в стенах Челябинского государственного института культуры состоялся ставший уже доброй традицией закрытый показ фильмов-номинантов кинофестиваля «Надежда».

Как рассказала Юлия Сударенко, зрителями стали студенты сразу четырех вузов Челябинска – Южно-Уральского государственного университета, Челябинского государственного университета, Южно-Уральского государственного института искусств имени П.И. Чайковского, Челябинского государственного института культуры.

В обсуждении фильмов участвовали и гости Челябинска - уполномоченные по правам человека из разных регионов страны, сотрудники территориальных органов ФСИН, преподаватели вузов, представители гражданского общества.

«Вместе со спикерами мы постарались найти ответы на очень непростые вопросы. Почему подростки совершают преступления, как их оградить от принятия неверных решений, в каких условиях они отзывают наказание, и могут ли быть достигнуты цели перевоспитания в условиях системы исполнения наказаний? Чем заняты люди в исправительных учреждениях? Зачем они шьют, вяжут, рисуют, занимаются спортом и помогают ли эти занятия их духовному перерождению или это просто способ «скоротать срок»? Можно ли назвать фильмы, снятые за решеткой, произведением искусства, имеют ли они художественную ценность и получают ли эмоциональный отклик у зрителя?» - рассказала Юлия Сударенко, поблагодарив всех участников события за их мнение и интересную беседу.