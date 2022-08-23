Заповедник «Аркаим» подготовил экскурсионную программу для слабовидящих гостей

В заповеднике «Аркаим» (Челябинская область) состоялась презентация экскурсии для слабовидящих туристов. Новая экскурсионная программа посвящена каменному веку на Южном Урале и основывается на материалах археологической реконструкции жилищ этого далекого периода.

Как отмечают в пресс-службе заповедника, теперь приобщиться к истории древней цивилизации смогут и туристы с проблемами здоровья. В ходе экскурсии туристы с нарушениями зрения узнают о повседневной жизни человека в эпоху камня. У гостей будет возможность ознакомиться с особенностями конструкции древнего жилища, различными орудиями труда из камня и кости, а также керамической посуды.

Чтобы получить представление о предмете и понимать, о чем идет речь, людям с нарушениями зрения необходимо тактильно изучить объект. Для этих целей сотрудники заповедника сделали копии керамики двух видов, подготовили циновки, шкуры, кожаные шнурки. Каменные орудия труда и отщепы помогли изготовить коллеги: директор Миасского музея Дмитрий Кисленко и сотрудница из Екатеринбургского краеведческого музея Евгения Гончарова.

В презентации новой программы приняли участие 44 инвалида по зрению, приехавшие из Челябинска.

«Мы давно работаем в этом направлении. Первый пробный шар запустили в рамках всероссийской акции «Библионочь». Тогда на Аркаиме побывала группа читателей Челябинской библиотеки для слепых. Экскурсия прошла удачно, мы получили массу положительных отзывов. Теперь программа для людей с нарушениями зрения введена в работу на постоянной основе. Мы активно сотрудничаем с челябинским отделением общероссийской организации Федерация спорта слепых. В ближайшее время планируем принять еще одну группу особых туристов и ждем новых заявок», - рассказал начальник отдела популяризации культурного наследия историко-культурного заповедника «Аркаим» Антон Бубнов.