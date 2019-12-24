Завтра в Челябинск придет «Южно-Уральское сияние»

Завтра, 25-го декабря, в Челябинске открывается пятидневный фестиваль «Южно-Уральское сияние».

Ежедневно с восьми до девяти вечера жители областного центра смогут наслаждаться театрализованным представлением с «3D Mapping Show», которое будет начинаться на площади Революции, и, проходя через сквер у фонтана, завершаться на Театральной площади.

Жителям мегаполиса и его гостям организаторы подарят пять новогодних сюжетов, которые можно будет увидеть на фасаде здания Челябинского театра драмы имени Наума Орлова: «Снежная королева», «Щелкунчик», «Двенадцать месяцев», «Ночь перед Рождеством» и «Новогодняя сказка в Челябинске». Как отмечают в пресс-службе городской администрации, это будет синтез сразу нескольких творческих направлений: театральный перфоманс, хореографическую постановку, световое шоу, лазерное шоу.

В связи с проведением фестиваля «Южно-уральское сияние» въезд автомобилей на Театральную площадь по улице Тимирязева (от Елькина до Цвиллинга) будет ограничен с 25-го по 29-е декабря в период с 19 часов 45 минут до 21 часа 15 минут.

Также 25-го декабря в Челябинске произойдет еще одно из самых ярких событий новогодней афиши, коим станет официальное открытие ледового городка на площади Революции. Праздник начнется в 18 часов. Как сообщает пресс-служба челябинской мэрии, на сцену выйдут финалисты конкурса «Дед Мороз и Снегурочка Южного Урала». Жюри объявят победителей - самых ярких из 16-ти артистов, принявших участие в предновогодних состязаниях. Кульминацией праздника станет зажжение огней на главной городской елке. Кроме того, гостей порадуют выступления челябинских артистов - танцоров и вокалистов, новогодние игровые программы, сюрпризы и подарки.

В общей сложности в период с 21-го декабря до восьмого января в столице Южного Урала пройдет более ста новогодних мероприятий.