25 декабря ЮУрГГПУ приглашает на День открытых дверей

25 декабря в 11:00 в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете состоится День открытых дверей для поступающих на очное и заочное отделение на программы бакалавриата и магистратуры, а также колледжа.

Будущих студентов в главном корпусе вуза встретят деканы всех факультетов и директора подразделений. Они ответят на все вопросы, расскажут об особенностях и правилах приёма в 2023 году, вступительных испытаниях, способах подачи документов, обозначат минимальные пороговые значения ЕГЭ, количество бюджетных мест и многое другое.

Формат живой беседы поможет школьникам и их родителям определиться с направлением для поступления, узнать о традициях, возможностях и преимуществах обучения в педагогическом университете, размере стипендий и перспективах трудоустройства.

Для удобства аудитории и получения подробной информации встреча пройдет по факультетам:

Высшая школа физической культуры и спорта − 318 ауд.

Факультет иностранных языков − 306 ауд. (3 корпус)

Естественно-технологический факультет − 118 ауд.

Исторический факультет − 266 ауд.

Профессионально-педагогический институт − 228 ауд.

Факультет инклюзивного и коррекционного образования − 242 ауд.

Факультет подготовки учителей начальных классов − 416/418 ауд.

Факультет дошкольного образования − 116 ауд.

Факультет психологии − 258 ауд.

Факультет математики, физики, информатики − 236 ауд.

Филологический факультет − 319 ауд

Факультет народного художественного творчества − 264 ауд.

Колледж ЮУрГГПУ − 259 ауд.

Для тех, кто еще сомневается, скажем, что у вуза есть собственное общежитие в пешей доступности, созданы и открыты технопарки «Кванториум» и «Учитель будущего поколения России» с ультрасовременным оборудованием для занятий химией, физикой, робототехникой, программированием и многим другим, а также институт дополнительных творческих педагогических профессий, который позволит получить второй диплом в дополнение к основному,

День открытых дверей пройдет в главном корпусе университета по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 69 (остановка транспорта «Алое поле»). Все уточняющие вопросы можно задать по телефонам: 8 (351) 216-57-37; 216-63-63; +7 902-890-60-92 или написать на электронную почту pk@cspu.ru