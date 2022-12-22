22.12.2022
В Магнитогорске назвали лучших журналистов
22.12.2022
На Таганае турист устроил дебош
22.12.2022
Энергетики ММК отмечают профессиональный праздник
22.12.2022
25 декабря ЮУрГГПУ приглашает на День открытых дверей
22.12.2022
В Челябинской области уже больше недели снижается уровень заболеваемости ковидом
22.12.2022
В Челябинске затопило Комсомольский проспект
25 декабря ЮУрГГПУ приглашает на День открытых дверей
21.12.2022
Археолог ЮУрГГПУ посетила Иран в рамках международного проекта
22.11.2022
Челябинские студенты-географы вернулись из экспедиции по Балтийскому морю
15.11.2022
Десятки студентов ЮУрГГПУ стали донорами
15.11.2022
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по инклюзивному образованию
Челябинская область собирает гостинцы бойцам СВО: Мы-то за праздничным столом, а ребята...
21.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинска
20.12.2022
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022