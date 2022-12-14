14.12.2022
Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра
14.12.2022
В Челябинской области в воспитательную колонию отправлен подросток, в драке убивший сверстника
14.12.2022
ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу
14.12.2022
В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России
14.12.2022
Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня
13.12.2022
В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ
Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра
Клиентов компании ждут комфортное общение и полное взаимопонимание с консультантами
08.12.2022
Любовь к интернету особенно сильна у жителей Верхнего Уфалея и Юрюзани
25.11.2022
МегаФон увеличил скорость мобильного интернета в населенных пунктах Челябинской области
14.11.2022
В новостройки челябинских «Подсолнухов» и «Паркового-2» пришел безлимитный интернет
09.11.2022
Всемирный день шопинга жители Челябинской области проведут в компании безлимитного интернета
Скоро неуязвимая для врага уральская эскадрилья пополнится новыми «птичками»
13.12.2022
К челябинскому АНГЕЛу и его «апостолам» идет помощь с Урала
12.12.2022
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022