Администрация Челябинска назвала пишущих о заборе у Кассационного суда дезинформаторами

Власти Челябинска опровергли появившую в социальных сетях информацию о якобы строящемся заборе возле Кассационного суда.

"На самом деле там идут работы по благоустройству. Подрядной организацией установлена арматура, которая необходима для того, чтобы натянуть строительный шнур для обеспечения ровности укладки бордюрного камня", - сообщили сегодня, 25-го августа, в пресс-службе городской мэрии.

Так чиновники ответили в том числе и урбанисту Льву Владову, в сообществе которого в ВКонтакте 21-го августа появился эмоциальный пост о том, что администрация Челябинска отдала кусок улицы переехавшему в центр города Кассационному суду

"Они огораживают его забором! Закрывают вход на единственную пешеходную улицу!" - возмутился урбанист.

Владов подробно описал происходящее, только трактовка, как стало понятно из сегодняшнего заявления городских властей, оказалась неверной.

"Вдоль подпорной стенки у Вечного огня делают небольшой тротуар, чтобы горожане просачивались между двумя заборами на Кировку. А всё остальное пространство сделают парковой и огородят. Это тяжёлая наркомания. Невозможно придумать сценарий для развития города хуже. Власти отдали судьям здание Главпочтамта, и теперь оно начинает умерщвлять территорию вокруг! У нас и так половина старого города отдана силовикам. У нас самый мёртвый центр среди городов-миллионников. И власть продолжает делать только хуже! Я в шоке. Это какая-то Дубровщина", - посетовал Владов.

В конце прошлой недели он рассказал своим подписчикам, что о заборе узнал от строителей. Сделал звонок в городскую администрацию, где, по его словам, ему "понуро подтвердили инфу".

"Мол, мэрия не хочет ссориться с судом, поэтому разрешают им делать всё, что они хотят. Это тупик. Это дно. Это катастрофа системы управления. Добро пожаловать в исправительную колонию №74", - едко заметил урбанист, схватившись за голову.

Этот пост урбаниста собрал более сорока тысяч просмотров, новость "лайкнули" свыше двух тысяч человек. Комментариями разразились более двухсот подписчиков Льва Владов - люди костерили власть на чем свет стоит.

Оказалось, забор - явление временное: челябинский урбанист, известный своей нелюбовью ко всякого рода ограждениям и являющийся активным сторонником их повсеместного сноса, может успокоиться.