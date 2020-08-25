ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Администрация Челябинска назвала пишущих о заборе у Кассационного суда дезинформаторами

Фото: 
Челябинский урбанист / Вконтакте
Общество
Сегодня, 12:34
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Власти Челябинска опровергли появившую в социальных сетях информацию о якобы строящемся заборе возле Кассационного суда.

"На самом деле там идут работы по благоустройству. Подрядной организацией установлена арматура, которая необходима для того, чтобы натянуть строительный шнур для обеспечения ровности укладки бордюрного камня", - сообщили сегодня, 25-го августа, в пресс-службе городской мэрии.

Так чиновники ответили в том числе и урбанисту Льву Владову, в сообществе которого в ВКонтакте 21-го августа появился эмоциальный пост о том, что администрация Челябинска отдала кусок улицы переехавшему в центр города Кассационному суду

"Они огораживают его забором! Закрывают вход на единственную пешеходную улицу!" - возмутился урбанист.

Владов подробно описал происходящее, только трактовка, как стало понятно из сегодняшнего заявления городских властей, оказалась неверной.

"Вдоль подпорной стенки у Вечного огня делают небольшой тротуар, чтобы горожане просачивались между двумя заборами на Кировку. А всё остальное пространство сделают парковой и огородят. Это тяжёлая наркомания. Невозможно придумать сценарий для развития города хуже. Власти отдали судьям здание Главпочтамта, и теперь оно начинает умерщвлять территорию вокруг! У нас и так половина старого города отдана силовикам. У нас самый мёртвый центр среди городов-миллионников. И власть продолжает делать только хуже! Я в шоке. Это какая-то Дубровщина", - посетовал Владов.

В конце прошлой недели он рассказал своим подписчикам, что о заборе узнал от строителей. Сделал звонок в городскую администрацию, где, по его словам, ему "понуро подтвердили инфу".

"Мол, мэрия не хочет ссориться с судом, поэтому разрешают им делать всё, что они хотят. Это тупик. Это дно. Это катастрофа системы управления. Добро пожаловать в исправительную колонию №74", - едко заметил урбанист, схватившись за голову.

Этот пост урбаниста собрал более сорока тысяч просмотров, новость "лайкнули" свыше двух тысяч человек. Комментариями разразились более двухсот подписчиков Льва Владов - люди костерили власть на чем свет стоит.

Оказалось, забор - явление временное: челябинский урбанист, известный своей нелюбовью ко всякого рода ограждениям и являющийся активным сторонником их повсеместного сноса, может успокоиться.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Происшествия
Сегодня, 12:55
Сдал всех
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности
Общество
Сегодня, 12:12
Эскизный проект новой прогулочной зоны вдоль горсада имени Пушкина в Челябинске готов
Общество
Сегодня, 11:39
В Челябинской области скончались еще пять человек с коронавирусной инфекцией
Общество
Сегодня, 11:38
Количество заболевших Covid-19 в Челябинской области приближается к 14 тысячам
Сегодня, 10:18
Маленьким южноуральцам из многодетных малоимущих семей помогают собраться в школу
Сегодня, 09:16
Телеканал ТНТ приглашает челябинок на бесплатный маникюр
Вчера, 17:50
Алексей Текслер обсудил ситуацию на УКВЗ и машзаводе Миасса с главой «Роскомоса»
Вчера, 16:27
В Магнитогорском кластере возводят полигон ТБО и три мусороперегрузочные станции
Вчера, 16:01
В Златоусте подрядная организация саботирует проведение дорожного ремонта
Вчера, 12:35
Первоклашки Урала пойдут в школу с ортопедическими ранцами от фонда РМК
Вчера, 12:32
Многодетная мать из Челябинска стала призером российского конкурса красоты
Вчера, 12:30
Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь
Вчера, 12:05
Бывший вице-губернатор Николай Сандаков стал первокурсником Миссионерского института
Вчера, 12:03
В Челябинской области продолжает снижаться уровень заболеваемости Covid-19
Происшествия
Сегодня, 12:55
Сдал всех
Показания экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева стали достоянием общественности
Культура
Сегодня, 11:42
С добрым утром, Урал
Победители Ильменки: для вас снова поет квинтет «Консонанс»
Новости
Сегодня, 13:11
Федерация
Счетная палата нашла нарушения в ПФР: россиянам недоплачивают пенсии
Сегодня, 12:39
Федерация
В России предсказали рост разводов после пандемии по covid-19
Сегодня, 12:38
Происшествия
В Симе машина с детьми рухнула с горы
Сегодня, 11:57
Федерация
Медобследованием россиян займется искусственный интеллект
Сегодня, 11:41
Спорт
Копейская велогонщица Эльвира Хайруллина подтвердила титул чемпионки России
Материалы рубрики
Сегодня, 11:27
Общество
Жителей Советского района Челябинска предупредили об отключении электричества
Вчера, 12:35
Общество
Первоклашки Урала пойдут в школу с ортопедическими ранцами от фонда РМК
Вчера, 12:30
Общество
Работницы фекальной станции Катав-Ивановска опасаются за свою жизнь
Вчера, 10:05
Общество
В день знаний компания «Интерсвязь» вновь выступит организатором «Парада первоклассников»
Вчера, 09:52
Общество
Челябинские автомобилисты сегодня смогут проехать не везде
Теги
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика