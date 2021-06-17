Администрация Челябинска объяснила задержку мэра Котовой в Дубае

Мэрия Челябинска выступила с разъяснением по задержке главы города Натальи Котовой в Дубае во время командировки.

По данным пресс-службы городской мэрии, необходимость прибыть за сутки до начала учебы была продиктована действующими на территории ОАЭ требованиями и ограничениями, связанными с распространением COVID-19.

«Так, по прилету, необходимо было сдать ПЦР-тест и соблюдать самоизоляцию в гостинице по месту пребывания в течение максимум 24 часов.

Учитывая время, которое необходимо было потратить на дорогу из Челябинска в Екатеринбург, на прохождение всех видов необходимых процедур в аэропорту вылета и по прилету, в связи с необходимостью прибыть в ОАЭ не позднее 9:00 30 мая 2021 года (для прохождения ПЦР-теста и соблюдения самоизоляции), командировка Главы города и её заместителя началась 29 мая 2021 года.

Учебная программа завершилась вечером 4 июня. На момент бронирования ближайший возможный прямой рейс до Екатеринбурга был в 14:25 5 июня 2021 года (по данным туроператора)», - объяснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, глава Челябинска Наталья Котова, заместитель по строительству Владимир Шамне, заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Егоров и министр экономического развития области Наталья Лугачева проходили обучение в Дубае с 31 мая по четвертое июня.

Однако сроки отлета и прилета не совпали с датами командировки. Прокуратура Челябинской области организовала проверку по данному факту. Надзорное ведомство проверит расходы сотрудников администрации.