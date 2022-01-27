Администрация Курачатовского района позвала студентов на каток

Больше 500 юных челябинцев в День российского студенчества, 25 января, пригласила администрация Курчатовского района Челябинска на массовое катание в «Уральскую молнию». Для студентов подготовили большую развлекательную программу.

Покататься на коньках и познакомиться со сверстниками в этот день пришли студенты из всех учебных заведений района – двух высших и четырех средне-специальных. Организаторы отмечают, что мероприятие пользуется большим спросом среди молодежи.

«Раньше подобное мероприятие проходило в сентябре перед началом учебного года. Но мы решили, что молодым людям хватает посвящений, которые проводятся учебными заведениями, и захотели сделать спортивное мероприятие. И не ошиблись! Билеты разбирают с большим удовольствием», – рассказала заместитель начальника отдела по культуре, физической культуре и работе с молодежью администрации Курчатовского района Кристина Никитина.

Так, впервые массовое катание прошло ко Дню студенчества в 2020 году. В прошлом, 2021 году, из-за пандемии его не проводили. А студенты тем временем очень ждали это событие.

«Мы уже были на Дне студента два года назад, тогда нам очень понравилось! Ждали, когда снова сможем прийти на массовое катание и увидеть таких же, как и мы, студентов, но из других институтов!», – поделилась своим мнением студентка 3 курса Международного института дизайна и сервиса Светлана Вышиванова.

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«Конкурсы, фотобудка, коньки – все клево! Приятно, что все вокруг позитивные, активные!», – добавила одногрупница Светланы Диана Ягуртова.

Юноши активно участвовали в конкурсах, которые проводил ведущий. Например, необычно проезжали на коньках, изображали различные фигуры и на скорость фотографировались с другими студентами – чем больше фото, тем лучше. Девушкам особенно понравилась фотозона. Также внимание на катке привлекали и молодые люди, которые пришли на мероприятие в парных образах – одежде, напоминающей английские костюмы XX века.

Добавим, что выбор в пользу спортивного отдыха – отличная инициатива администрации Курчатовского района.