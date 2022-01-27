27.01.2022
Большинство челябинцев считают, что «корону» поборем
27.01.2022
В Челябинске начала работу первая «ковидная» поликлиника
27.01.2022
В СИЗО Магнитогорска покончил с собой мужчина, обвиняемый в сексуальном насилии девочки
27.01.2022
Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района
27.01.2022
В нацпарке «Зигальга» началась очередная «перепись населения»
26.01.2022
Омикрон поразил 32 южноуральца в возрасте от 13 до 82 лет
В здоровом теле – здоровый дух!
Администрация Курачатовского района позвала студентов на каток
24.01.2022
Курчатовский район Челябинска готовится к летнему благоустройству
17.01.2022
В Курчатовском районе Челябинска уберут кучи снега с остановок
10.01.2022
В Курчатовском районе Челябинска в праздники трудилось 300 дворников
29.12.2021
Экопарк в Курчатовском районе Челябинска обзавелся световыми качелями и засиял огнями
На сайте мониторинга качества воздуха в Челябинске происходят волшебные превращения
26.01.2022
Челябинская область получила федеральные деньги на дороги и на переселение
26.01.2022
Изменились правила выдачи жилищных субсидий
26.01.2022
Школы Челябинской области не переводят на дистант, лишь отправляют частично на карантин
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
25.01.2022