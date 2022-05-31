Афиша на День защиты детей в Челябинске

В день защиты детей, первого июня, театры, библиотеки, парки и иные учреждения культуры подготовили разнообразную программу.

С 9 часов 30 минут до 13 часов 30 минут на базе ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» пройдет областной слет-фестиваль «Солнечные каникулы», посвященный Международному дню защиты детей (Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129).

- интерактивная работа площадок, концертная и развлекательная программы.

- игровое пространство, фотозона, экскурсия в Ботанический сад и уникальный флешмоб.

- мастер-класс по вопросам рационального питания.

В 10 часов на набережной реки Миасс стартует «Праздник детства». Детей и их родителей ждет праздничный концерт с участниками проекта «Голос Дети» и другими детскими вокальными и танцевальными коллективами.

В программе:

- конкурс детского творчества, танцевальный батл, викторина и другие активности с ценными призами.

- бесплатные развлечения: аквагрим, катание на маленьких пони, угощения, шоу мыльных пузырей и сахарной ваты.

- гостей будут встречать аниматоры и ростовые куклы.

- для всех желающих организуют красивую фотосессию.

В 10 часов в парке «Сад Победы» Челябинска начнутся мероприятия, посвященные Дню защиты детей и Дню здоровья.

В программе:

- Торжественное открытие «Трудового лета»,

- Детская игровая программа с аниматорами,

- Выступление творческих коллективов района,

- Семейные «Веселые старты»,

- Выставка медицинских учреждений города,

- Консультации врачей и передвижной флюорограф.

В 10 часов в парке «Металлург» им. О. И. Тищенко состоится мастер-класс (Дом «Аквариум»).

В программе:

- роботехническая выставка;

- запуск ракет;

- создание самолётиков;

- сбор модели робота;

- использование VR-очков.

С 10 до 13 часов на центральной аллее парка «Сад Победы» будет проходить мастер-класс по росписи пряников.

В 10 часов 30 минут в Камерном театре состоится первый open-call «Кукла Clab», приуроченный ко Дню защиты детей. В рамках мероприятия пройдет открытие выставки кукол, спектакль «Лешик и звезда», игровые программы, концерт школы искусств, мастер-классы (Челябинск, ул. Цвиллинга, 15).

В 10 часов 30 минут в поселке Федоровка ДК «Бригантина» организует квест-игру, посвященную Дню защиты детей (ул. Капитанская, 10А).

В 11 часов в городском саду им. А. С. Пушкина в Челябинске состоится бесплатный мастер-класс по росписи имбирных пряников. Дети самостоятельно распишут пряник, упакуют его в красивую коробочку и заберут с собой.

В 11 часов Центр культуры и досуга муниципального бюджетного учреждения культуры «ЧТСТ» организует досуговую площадку «Творческое лето». Участники смогут рисовать на асфальте, танцевать, играть, принять участие в мастер-классе по декоративному творчеству (Челябинск, ул. Новороссийская, 63).

В 11 часов Детская художественная школа искусств организует грандиозную акцию «Дети – городу!» по декоративному оформлению стены в парке имени Пушкина Челябинска.

Стена длиной 150 метров и высотой 2,5 метра в детском городке станет огромным холстом для создания картины по мотивам сказок Пушкина. Эскиз создали преподаватели всех художественных школ и школ искусств города, а преподаватели ДХШИ нанесли его увеличенную версию на стену с помощью проектора. Юные художники из всех учреждений дополнительного образования по художественному направлению завершат роспись стены. Планируется, что в этой беспрецедентной по масштабам акции одновременно примут участие около 150 детей.

В 13 часов в детском театре театр песка и теней «Скарабей» состоится премьера кукольно-теневого спектакля «Самый маленький гном» (Челябинск, пр. Ленина, д. 5).

В 13 часов состоится гала-концерт фестиваля «Лестница Успеха» с участием Главы города Челябинска Натальи Котовой (городской сад им. А. С. Пушкина»).

В программе праздника:

- выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - игры и конкурсы,

- работа анимационных площадок,

- праздничный концерт.

В 15 часов в поселке Шершни состоится праздник «Здравствуй, солнечное лето!». В программе: детская игровая программа, рисунки на асфальте, а также мастер-класс (ул. Центральная, 3А, клуб «Шершни»).

С 16 до 19 часов в ПКиО им. Ю.А. Гагарина пройдет фестиваль-конкурс «Город детства». В программе:

- выступление творческих коллективов Челябинской области и артистов оригинального жанра (сцена).

- перформанс ходулистов театра «Манекен»,

- выступления фокусника,

- шоу гигантских мыльных пузырей,

- площадки с познавательными мастер-классами (на территории парка).

В 17 часов в поселке Новосинеглазово состоится Праздник детства (ул. Челябинская, 7, ДК «Новосинеглазово»).

В программе:

- игровая программа

- цирковое шоу

- мастер-классы

- конкурс рисунка на асфальте

С 17 часов 30 минут до 19 часов в парке «Сад Победы» на площадке у Ангела Мира пройдет мероприятие «Пересменка» совместно с «Образовательным комплексом «Смена».

Запланированы: мастер-классы по робототехнике, дизайну, игры.

В 19 часов - концертная программа «Мы родом из детства» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3

Неравнодушные горожане устроят веселый праздник под окнами Челябинской областной детской клинической больницы для маленьких пациентов онкогематологического отделения.

В программе:

- песни и танцы,

- выступление хореографической мастерской «Н2О», объединения уличного танца TH Crew, номер «Маска»,

- больничные клоуны и ростовые куклы,

- шоу воздушных шаров от аэродизайнеров Челябинска и много-много подарков.

АКЦИЯ «За здоровое детство».

В детской поликлинике № 6 (кабинет здорового ребенка), поликлинике ГКБ № 11, областном наркологическом диспансере г. Магнитогорска (кабинет детского населения) пройдут акции, дни открытых дверей, лекции, викторины, конкурсы и консультации для родителей. Маленькие пациенты смогут посмотреть мультфильмы «Как медведь трубку нашёл», «Про бегемота, который боялся прививок», «Мойдодыр» и другие.

Аналогичные мероприятия пройдут в поликлинике № 3 Медсанчасти г. Магнитогорск, поликлиниках № 1, 2, 3 Женской консультации «ГБ № 3 Копейска», детском отделении Карталинской городской больницы, Районных больницах Аргаяша и Каслей, горбольнице № 1 г. Коркино.

В челябинских парках и скверах семьи с детьми смогут получить консультацию профильных специалистов, измерить уровень насыщения крови кислородом, вес, силу и рост, поучаствовать в викторинах и квестах.

Масштабные детские праздники пройдут в Саду Победы (с 9 до 13 часов), сквере на ул. Молодогвардейцев (с 10 до 13 часов).