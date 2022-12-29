Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней жительницы ДНР

Министр здравоохранения Челябинская область Агата Ткачева исполнила мечту шестилетней девочки по имени Карина, которая живет в Донецкой Народной республике и мечтает о наборе для творчества, красивой одежде и теплой обуви.

Желание Карины, любящей рисовать и заниматься рукоделием, Агата Ткачева сняла с волшебной елки и, конечно же, выполнила просьбу, которую маленькая жительница ДНР адресовала Деду Морозу.

«Ребенку уже отправили теплую курточку и ботиночки, красивое платье, наборы для рукоделия и сладкий подарочек. Совсем скоро девочка все это получит», - отмечают в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Напомним, на Южном Урале всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится по инициативе губернатора Алексея Текслера четвертый год подряд. Жители региона, будь то представители власти, бизнеса или обычные люди, желающие сделать приятное своим землякам, исполняют мечты детей и взрослых, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.