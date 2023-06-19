Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях

В Международный день безопасности на переездах железнодорожники провели ряд профилактических мероприятий. Акции прошли в Челябинске, Магнитогорске, Карталах, Оренбурге, Орске, Бузулуке, Кургане и других городах, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Организаторы мероприятия раздали водителям памятки с правилами дорожного движения в местах пересечения автомобильных и железных дорог. Самые активные водители поучаствовали в викторине и получили тематические призы.

Проблема безопасности на железнодорожных переездах Южно-Уральской магистрали остается актуальной. В январе – мае 2023 года дежурные по переездам зафиксировали 66 нарушений водителями правил дорожного движения. На ЮУЖД за этот период произошло одно дорожно-транспортное происшествие - в республике Башкортостан на перегоне Учалы – Шартымка.

ЮУЖД призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.

ДЛЯ СПРАВКИ

Для повышения безопасности в текущем году на полигоне Южно-Уральской железной дороги будет выполнен капитальный ремонт на 13 железнодорожных переездах, из них восемь на территории Челябинской области и пять в Оренбургской области. Кроме того, на 44 переездах будет выполнен текущий ремонт: заменены дорожные знаки, сигнальные столбики, дорожное покрытие.