Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство

Муниципальные образования Челябинской области, жители которых активно голосовали за выбор объектов благоустройства на 2024 год, получат дополнительное финансирование. Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер. Отличившимся муниципалитетам будет дополнительно направлено 69 миллионов рублей из региональной казны.

Дополнительное финансирование будет направлено муниципалитетами исключительно на решение вопросов благоустройства, в том числе создание новых благоустроенных общественных пространств, сообщили в пресс-службе губернатора.

Во всероссийском голосовании, которое проходило в период с 15 апреля по 31 мая 2023 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», приняли участие 674 тысячи жителей Челябинской области. Это один из лучших результатов по всей стране.

Губернатор Алексей Текслер поблагодарил всех южноуральцев, принявших участие в голосовании. «Хочу поблагодарить всех жителей региона за активность и стремление сделать свой населенный пункт, свой город лучше», - поблагодарил глава региона.

Алексей Текслер особо отметил работу Агаповского, Чебаркульского районов, где была крайне высокая вовлеченность людей. «Повышение качества городской среды, а значит, и качества жизни наших граждан – один из наших приоритетов. Есть еще нереализованный потенциал в городах и районах, и ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом», - подчеркнул губернатор.

Жители голосовали не только на платформе 74.gorodsreda.ru, но и при помощи волонтеров. В этом году в состав корпуса волонтеров вошло более четырех человек. Через приложение волонтеров проголосовало более 70% южноуральцев. В сравнении с прошлым годом количество собранных голосов активными южноуральцами выросло на 100 тысяч. Так, в 2023 году волонтеры регионального штаба проекта «Формирование комфортной городской среды» побили новые рекорды.

Активность южноуральцев была отмечена на федеральном уровне. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин назвал Челябинскую область в числе лучших регионов страны по активности голосования.

«Интерес к голосованию колоссальный. Участие приняли более 14 миллиона человек, это новый рекорд. В прошлом году свои голоса отдали 10,7 миллиона граждан, - написал в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин. - Отмечу регионы, которые проявили наибольшую активность. Это Чеченская Республика, Республики Алтай, Башкортостан и Тыва, Томская, Свердловская, Челябинская, Саратовская, Самарская области, Ставропольский край и ЯНАО».

Во всероссийском онлайн голосовании по выбору объектов для благоустройства проекта «Формирование комфортной городской среды» приняли участие более 172 тысяч жителей Челябинска. Они определили семь общественных территорий, по одной в каждом районе, которые будут преображаться в следующем году.

«Благодаря вашему неравнодушному отношению, мы сможем создать в Челябинске еще больше красивых и комфортных мест для отдыха и досуга», - обратилась к жителям глава города Челябинска Наталья Котова.

Полный список объектов благоустройства на 2024 год, победивших в народном голосовании, можно увидеть на сайте минстроя.

В 2023 году благоустраиваются объекты, которые стали победителями народного голосования в прошлом году. Губернатор поставил задачу завершить работы до сентября текущего года.

С 2017 года, когда начал действовать проект «Формирование комфортной городской среды», по всей стране создано больше 100 тысяч комфортных территорий. Из них почти шесть тысяч - это парки. По результатам прошедшего голосования к их числу добавятся вновь отобранные объекты.