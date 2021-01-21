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«Все очень даже неплохо»

Александр Астахов остался доволен качеством уборки челябинских дворов

Заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов сегодня, 21-го января, проверил, как убирают от снега дворы. Компанию чиновнику составили руководители управляющих компаний.

Как сообщает пресс-служба администрации Челябинска, в общей сложности было проверено около полутора сотен дворов в Калининском и Курчатовском районах, а также в микрорайоне «Парковый-2».

«В первую очередь мы смотрели, как управляющие организации ведут борьбу с колейностью на проездах и как расчищены тротуары. Отмечу, что в тех дворах, где мы сегодня побывали, а выбирали мы их случайным образом, все очень даже неплохо. Есть небольшие замечания, но все управляющие компании нормально реагируют на них», - подчеркнул Александр Астахов.

В пресс-службе городской мэрии напомнили, что уборка придомовых территорий относится к компетенции УК. В случае, если коммунальщики игнорируют заявки, жители могут обратиться в управление ЖКХ или государственную жилищную инспекцию.

В комитете дорожного хозяйства Челябинска сегодня утром, 21-го января, сообщили, что на улицах города не все идеально: здесь еще остаются проблемные участки.

В своей работе подрядчики, ответственные за состояние улично-дорожной сети, делают упор на ликвидацию колейности, наледи и очистку тротуаров.