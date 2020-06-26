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Александр Егоров собирает мнения челябинцев по поводу наземного перехода на площади Революции

Общество
Сегодня, 12:00
Автор: 
Евгения Александрова

Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров собирает мнения жителей об идее строительства на площади Революции наземного пешеходного перехода.

В своем Телеграм-канале чиновник рассказывает об опыте Белгорода, на центральном проспекте которого такой переход появился. Этот объект оказался здесь очень востребован - теперь около 80-ти процентов белгородцев переходят проезжую часть по земле и только 20 процентов - под землей.

Жители Челябинска в подавляющем большинстве выступают ЗА появление наземного перехода в самом сердце южноуральской столицы. По данным на половину двенадцатого дня 26-го июня, на вопрос Александра Егорова: "Нужен ли наземный регулируемый переход через проспект Ленина для удобной связи пешеходной Кировки и площади Революции с фонтаном и множеством других точек притяжения?" утвердительно ответили 83 процента челябинцев.

Считают, что наземный переход на площади Революции не нужен, 12 процентов участников опроса. Пять процентов подписчиков Александра Егорова в Телеграм затрудняются ответить на этот вопрос.

Напомним, ранее (в мае этого года) городские власти заявляли, что наземный переход на челябинской площади Революции может появиться только после тщательных обсуждений с экспертным сообществом и жителями и только в случае, если специалисты посчитают данную инициативу целесообразной, а горожане положительно к ней отнесутся.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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