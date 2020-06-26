Александр Егоров собирает мнения челябинцев по поводу наземного перехода на площади Революции
Заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров собирает мнения жителей об идее строительства на площади Революции наземного пешеходного перехода.
В своем Телеграм-канале чиновник рассказывает об опыте Белгорода, на центральном проспекте которого такой переход появился. Этот объект оказался здесь очень востребован - теперь около 80-ти процентов белгородцев переходят проезжую часть по земле и только 20 процентов - под землей.
Жители Челябинска в подавляющем большинстве выступают ЗА появление наземного перехода в самом сердце южноуральской столицы. По данным на половину двенадцатого дня 26-го июня, на вопрос Александра Егорова: "Нужен ли наземный регулируемый переход через проспект Ленина для удобной связи пешеходной Кировки и площади Революции с фонтаном и множеством других точек притяжения?" утвердительно ответили 83 процента челябинцев.
Считают, что наземный переход на площади Революции не нужен, 12 процентов участников опроса. Пять процентов подписчиков Александра Егорова в Телеграм затрудняются ответить на этот вопрос.
Напомним, ранее (в мае этого года) городские власти заявляли, что наземный переход на челябинской площади Революции может появиться только после тщательных обсуждений с экспертным сообществом и жителями и только в случае, если специалисты посчитают данную инициативу целесообразной, а горожане положительно к ней отнесутся.
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