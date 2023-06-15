Александр Кузнецов назначен и.о. ректора ЮУрГГПУ

Александр Кузнецов, до недавнего времени возглавлявший региональное министерство образования и науки, назначен исполняющим обязанности ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 15 июня его официально представил коллективу директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Министерства просвещения РФ Алексей Благинин.

Согласно Приказу Министерства просвещения РФ Александр Игоревич назначен исполняющим обязанности ректора ЮУрГГПУ с 15 июня 2023 года до утверждения ректора в установленном порядке.

От лица учредителя Алексей Геннадьевич поблагодарил Татьяну Александровну, которая возглавляла вуз с декабря 2017 года – сначала в роли исполняющего обязанности, а с сентября 2019 года и в качестве ректора, – за плодотворную работу и выразил надежду на дальнейшую совместную деятельность.

При этом Алексей Благинин напомнил, что перед педагогическими вузами стоят серьезные задачи: «Руководство страны определило нас базовыми площадками для подготовки новых ключевых специалистов для нашей области – вожатых, тех, кто будет заниматься профессиональным воспитанием детей в школах и колледжах нашей страны; учителей, которые в будущем обеспечат технологический суверенитет нашей страны. Это естественно-научная и технологическая отрасли: физика, математика, химия, биология сегодня в приоритете».

Кроме того, университету предстоит усиливать сотрудничество с педагогическими колледжами, находить точки соприкосновения и синхронизировать политику с институтом развития образования в регионе, продолжать развивать сеть психолого-педагогических классов и заниматься методологическим сопровождением авторских школ и лучших образовательных практик. Площадкой для формирования региональных и федеральных кадровых резервов тоже станут педвузы, и ЮУрГГПУ не исключение. В заключении выступления Алексей Геннадьевич пожелал университету хорошо провести приемную кампанию и успешно вступить в новый и непростой для всех учебный год.

В ответном слове Александр Кузнецов выразил слова признательности учредителю университета в лице Сергея Сергеевича Кравцова, признательность губернатору Челябинской области Алексею Леонидовичу Текслеру, который позитивно отозвался о его министерской деятельности.

«Уверен, что с моим приходом в качестве исполняющего обязанности ректора мы наладим продуктивные взаимоотношения с образовательной системой региона, с другими учебными заведениями за его пределами. Опыт моей предыдущей работы позволяет это сделать, – сказал Александр Игоревич. – Южно-Уральская система образования и успехи школьников достаточно хорошо известны, и они выше среднероссийских. В этом колоссальная заслуга выпускников педагогического вуза, которые учат наших детей и составляют костяк педагогического сообщества региона. Нам есть к чему стремиться – новые вызовы, новые задачи. И стартовые позиции у нас неплохие».

Также Александр Игоревич признался, что его многое связывает педуниверситетом: здесь он получил второй диплом, здесь училась его дочь, здесь работал его первый научный руководитель – Николай Андреевич Томин.

«Я стараюсь создать работоспособную команду, прекрасно понимая, что много хороших специалистов есть в самом педагогическом университете, – завершил выступление Александр Кузнецов. – Наша задача – наладить совместную конструктивную работу. Я уверен и надеюсь на понимание ситуации со стороны коллектива».

После официального представления коллективу новый руководитель отправился в рабочую поездку по университету: посетил все корпуса, познакомился с научными и учебными лабораториями, спортивными залами, астрокомплексом, технопарками «Учитель будущего поколения России» и «Кванториум», побеседовал с преподавателями и студентами.

Напомним, что Александр Игоревич родился 14 декабря 1964 года в Челябинске. В 1986 году окончил исторический факультет Челябинского государственного университета по специальности «История». Работал учителем истории и обществоведения в челябинских школах № 93, 115. В 1992 году стал директором средней общеобразовательной школы №41 г. Челябинска. В этой должности проработал до 2005 года, когда был назначен начальником Управления по делам образования города Челябинска. В апреле 2010 года Постановлением Губернатора Челябинской области был назначен на должность министра образования и науки Челябинской области. С 15 июня 2023 года – исполняющий обязанности ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета