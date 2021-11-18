Александр Лазарев: В ближайшие месяцы кадровых изменений в ЗСО не планируется

В ближайшие месяцы изменений в структуре аппарата Законодательного собрания Челябинской области не планируется.

Об этом заявил сегодня, 18 ноября, на пресс-конференции председатель ЗСО Александр Лазарев, избранный на этот пост 16 ноября.

«Подбирать других руководителей или менять что-либо не хотелось бы. Мой предшественник Владимир Мякуш был очень сильным руководителем, им создана хорошая команда. Месяц или полтора точно не будет никаких изменений. Мне нужно погрузиться в работу», - сказал Лазарев.

Кто займет место первого вице-спикера, которое освободилось после повышения Александра Лазарева, также пока неизвестно.

«Кто займет место первого заместителя, пока не знаю. Нужно провести консультации. Это должен быть человек, который будет работать на постоянной основе. Я пока смотрю, выбираю», - добавил Лазарев.

Напомним, 16 ноября 2021 года, депутаты на внеочередном заседании приняли отставку спикера Владимира Мякуша. Новым председателем Законодательного собрания Челябинской области избран 47-летний Александр Лазарев, занимавший пост первого вице-спикера.

ФОТО: Законодаетльное собрание области