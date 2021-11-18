18.11.2021
В Челябинске изменится схема движения транспорта на перекрестке Разина и Овчинникова
18.11.2021
Премии социальным работникам – в день рождения Миасса
18.11.2021
Сбербанк начал выдавать ипотечные кредиты для покупки залогового жилья на аукционах
18.11.2021
Сергей Мазаев выступит в Челябинской филармонии с программой «Классика без кодекса»
18.11.2021
В Челябинске в новом году построят школу олимпийского резерва по тхэквондо
18.11.2021
Копейск объявил конкурс на лучший эскизный проект въездных стел городских поселков
Александр Лазарев: В ближайшие месяцы кадровых изменений в ЗСО не планируется
16.11.2021
Новым председателем ЗСО Челябинской области избран Александр Лазарев
26.08.2021
Алексей Лошкин утвержден председателем КСП Челябинской области на второй срок
12.08.2021
Депутаты ЗСО Челябинской области за первое полугодие приняли 90 законов и 290 постановлений
23.10.2020
Депутаты одобрили изменения в закон о бюджете Челябинской области
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021
Перемены на Полигоне ТБО: новые мощности позволят увеличить долю переработки отходов
17.11.2021
Безопасности жителей Челябинска угрожает «черная дыра» на улице Свободы
16.11.2021
В Челябинске из-за нерабочих дней перенесли аукционы по продаже недостроев
15.11.2021
На самолете, в поезде и в общественных местах - только по QR-коду
13.11.2021