Алексей Текслер: Федеральные средства помогут построить 13 садиков и четыре школы
Общество
Сегодня, 14:54
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области в новом году в рамках реализации нацпроектов будут построены 13 детских сада и четыре школы. Также будет достроена печально известная школа в Усть-Катаве, где глава региона Алексей Текслер побывал уже дважды.

О реализации национальных проектов в 2020-м году (всего их 12) губернатор рассказал сегодня, 25-го декабря, на прямой линии с жителями Южного Урала.

По словам Алексея Текслера, в новом году благодаря поступлению федеральных средств будет завершен технический этап рекультивации челябинской городской свалки. Появятся 24 фельдшерско-акушерских пункта (половина ФАПов - в рамках нацпроекта).

Почти в 80-ти поликлиниках и больницах Южного Урала обновят оборудование, отремонтируют около 800 километров дорог (в основном дорожные работы будут проводиться на федеральные средства).

На телефон прямой линии ОТВ поступило уже более пяти тысяч вопросов от южноуральцев.

Автор: 
Евгения Александрова
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