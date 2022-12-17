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Фото: Правительство Челябинской области

Алексей Текслер: Итогами рабочей поездки в Миасс удовлетворен

Губернатор отметил хорошую динамику изменений в муниципалитете

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер остался удовлетворен итогами рабочей поездки в Миасс, который он посетил в пятницу, 16 декабря.

«Вижу, что принятые решения работают, в городе хорошая динамика изменений. Растет промышленность, в этом году рекордные объемы по ремонту дорог, переселению из ветхоаварийного жилья. Успешно обновляем общественный транспорт. Понравился новый образовательный центр. Отличные условия для учебы, развития, спортивных занятий. В Миассе замечательные дети. Поэтому, как и в других муниципалитетах, инвестируем в социальную инфраструктуру, чтобы молодежь росла и развивалась, стремилась оставаться здесь, возвращаться после получения образования», - написал Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в ходе рабочего визита в Миасс глава региона ознакомился с работой нового логистического центра АЗ «Урал», ходом строительства центра скалолазания, осмотрел новую школу и проинспектировал результаты модернизации городского транспорта.

Автомобильный завод «УРАЛ» завершает крупный инвестиционный проект стоимостью в один миллиард рублей. В 2020 году руководство завода приняло решение о создании единого, автоматизированного и функционального складского комплекса. Сегодня новый объект площадью десять тысяч квадратных метров функционирует. На складе можно разместить объем продукции общей стоимостью 600 миллионов рублей. Алексей Текслер осмотрел площадку и ознакомился с дальнейшими планами развития АЗ «Урал».

«Предприятие активно развивается. Заказы растут, а следующий год обещает быть для завода рекордным», - отметил глава региона.

После губернатор проинспектировал строительную площадку физкультурно-спортивного комплекса «Центр скалолазания». ФОК будет состоять из трех блоков разной высоты и этажности. Каждый разместит в себе спортивный зал нужной высоты.

Спортивный объект возводят вокруг существующего уличного тренажера для скалолазания. Завершить работы планируют в 2024 году. Глава региона поручил сдать объект раньше. Финансирование будет перенесено на 2023 год.

«Уникальный не только для региона, а для страны проект. Он даст возможность для проведения полноценных тренировок и соревнований», - подчеркнул Алексей Текслер.

Рядом с будущим центром скалолазания расположена хоккейная коробка. Глава региона пообщался с ребятами, которые там тренируются, и пообещал им, что вскоре в районе Машгородка будет построен новый крытый ледовый комплекс. Строительство катка планируется начать во втором квартале следующего года. Реализовывать проект будет компания «Папилон» на паритетных с регионом началах.

«В городе такого объекта нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города», - сказал губернатор.

Затем Алексей Текслер оценил новый образовательный центр, который открылся в Миассе первого сентября этого года. В центре учатся 769 ребят с первого по десятый класс по концепции «Школа полного дня». Есть здесь и дошкольное отделение, где функционируют восемь групп для детей от полутора до семи лет. Образовательный центр следует образовательной концепции «От рождения до вуза».

Обучение в школе организовано в одну смену, вторая половина дня занята внеурочной деятельностью, кружками, секциями, дополнительными и факультативными уроками. Старшие классы обучаются по универсальному профилю. По выбору обучающихся углубленное изучение предметов организовано по естественно-научному, физико-математическому уклону на факультативных занятиях и элективных курсах.

В завершение поездки Алексей Текслер ознакомился с ходом модернизации городского транспорта Миасса, посетив управление пассажирских перевозок.

Три года назад средний возраст троллейбусов здесь составлял 24 года. При поддержке областного бюджета были закуплены новые троллейбусы и автобусы – современные, низкопольные. Также в этом году с региональной поддержкой предприятие смогло поднять зарплаты сотрудникам, начать ремонт в депо, обновить устаревшее оборудование.

«Важно, что новый транспорт с нового года выйдет в том числе на те маршруты, которые важны для горожан, но трафик там не такой большой, и частники их не обслуживают. Хорошо, что муниципалитет занимается этой проблемой, - сказал губернатор. – Все проекты развития, которые есть в городе, будем реализовывать. Все вопросы держу на личном контроле».

Алексей Текслер
Миасс
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14.12.2022 17:18

В Челябинской области уничтожили зараженные опасным вирусом семена томатов

14.12.2022 16:49

Качество электроснабжения в Сосновском районе значительно улучшится в ближайшие два года

14.12.2022 16:37

В доме культуры поселка Федоровка завершается ремонт

14.12.2022 15:56

Родители Магнитогорска бурно обсуждают тягу своих детей к игрушкам-монстрам

14.12.2022 15:52

Абонентам МегаФона пообещали идеальную совместимость с операторами контактного центра

14.12.2022 15:47

Воспоминания «родом из СССР»

14.12.2022 15:25

В Челябинской области смягчат условия получения выплат родителями мобилизованного

14.12.2022 15:22

В Челябинской области в воспитательную колонию отправлен подросток, в драке убивший сверстника

14.12.2022 15:04

Губернатор Текслер: Я планирую на второй срок идти

14.12.2022 13:59

ВТБ перевел обслуживание клиентов на новую отечественную платформу

14.12.2022 13:48

Школу в «Твоей Привилегии» откроют в январе 2023 года, в «Вишневой горке» - в сентябре

14.12.2022 13:31

Специалистов из других регионов смогут нанимать предприятия ОПК Челябинской области

14.12.2022 12:36

Текслер: Практически всех многодетных мобилизованных южноуральцев вернули домой

14.12.2022 12:05

Уроженец Риги Бенес Айо обратился к Чулпан Хаматовой с просьбой повлиять на Зеленского и латвийские власти

14.12.2022 11:57

Патриарх Кирилл написал обращение в Госдуму по поводу защиты биометрических данных

14.12.2022 11:54

На завершение реставрации Александро-Невского храма в Челябинске направят более 827 миллионов

14.12.2022 11:02

В Златоусте стартует ватерпольная Суперлига России

14.12.2022 10:51

Челябинцев приглашают к участию в акции «Подарок солдату»

14.12.2022 10:45

Внешний вид остановок и ограждений на Цвиллинга не нравится челябинцам

14.12.2022 10:33

«Единая Россия» и Минтруда подготовили новую редакцию закона о занятости

14.12.2022 10:10

Началась подготовка к антитеррористическим учениям ШОС на Чебаркульском полигоне

14.12.2022 09:37

Сегодня Алексей Текслер в прямом эфире ответит на вопросы южноуральцев

14.12.2022 01:11

Святые мощи преподобного старца Амвросия пробудут в Челябинске еще два дня

13.12.2022 20:55

Судебный спор о челябинском лесе разрешится в следующем году

13.12.2022 18:48

В шести городах Челябинской области вновь объявлены НМУ

13.12.2022 18:40

В среду в Челябинской области – без осадков, ночью мороз

13.12.2022 18:20

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