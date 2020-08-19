Алексей Текслер: Необходимо возместить потери региона от засухи

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проработать с минсельхозом РФ вопросы, связанные с возмещением потерь региона от засухи.

Об этом он сказал сегодня, 19-го августа, на областном совещании с главами муниципалитетов и чиновниками регионального правительства, где, кроме прочего, обсуждалась текущая ситуация в аграрном секторе, подготовка к сбору урожая и заготовке кормов.

Этим летом Южный Урал серьезно пострадал от засухи. По прогнозам, зерна будет собрано меньше, чем в прошлом году. Алексей Текслер обозначил задачи, которые нужно выполнить несмотря ни на что.

В частности, он поручил полностью, в соответствии с планом, сформировать семенной фонд под следующий сев; осенью своевременно провести подготовку сельхозземель к новому севу; в полной мере обеспечить зерном региональных хлебопроизводителей; продолжить цифровизацию сельского хозяйства.

Кроме того, губернатор поставил перед региональным минсельхозом задачу взять на контроль работу по предоставлению аграриям федеральных субсидий.