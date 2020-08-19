ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Алексей Текслер: Необходимо возместить потери региона от засухи

Общество
Сегодня, 20:00
Размер текста

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил проработать с минсельхозом РФ вопросы, связанные с возмещением потерь региона от засухи.

Об этом он сказал сегодня, 19-го августа, на областном совещании с главами муниципалитетов и чиновниками регионального правительства, где, кроме прочего, обсуждалась текущая ситуация в аграрном секторе, подготовка к сбору урожая и заготовке кормов.

Этим летом Южный Урал серьезно пострадал от засухи. По прогнозам, зерна будет собрано меньше, чем в прошлом году. Алексей Текслер обозначил задачи, которые нужно выполнить несмотря ни на что.

В частности, он поручил полностью, в соответствии с планом, сформировать семенной фонд под следующий сев; осенью своевременно провести подготовку сельхозземель к новому севу; в полной мере обеспечить зерном региональных хлебопроизводителей; продолжить цифровизацию сельского хозяйства.

Кроме того, губернатор поставил перед региональным минсельхозом задачу взять на контроль работу по предоставлению аграриям федеральных субсидий.

«Заявки, которые необходимо составить, нужно направить в минсельхоз, в ближайшее время эту тему держать на особом контроле. Коллеги, у нас действительно в этом году непростая ситуация, и всю необходимую помощь из федерального бюджета необходимо получить, а для этого нужно грамотно и вовремя, корректно и качественно отработать с минсельхозом России», - подчеркнул Алексей Текслер.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Сегодня, 16:47
ММК создал к столетию отечественного танкостроения «Броню Магнитки»
Сегодня, 16:30
«Пятерочка» вместе с 4-кратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым запустила детский благотворительный марафон
Сегодня, 14:27
Рядом с Садом камней в Челябинске построят визит-центр и проложат экотропу
Сегодня, 14:14
Новым прокурором Красноармейского района стал сын экс-начальника следственного управления СКР
Сегодня, 14:11
Жители Еманжелинского района получили новые квартиры в Челябинске
Сегодня, 14:09
В Челябинске 41-й автобус станет ходить чаще и по измененному маршруту
Сегодня, 12:45
Умер врач из Магнитогорска, заболевший «ковидом»
Сегодня, 12:29
Выдающийся челябинский астрофизик мечтает построить здание-метеорит
Сегодня, 11:51
В Челябинской области снова зарегистрировано снижение уровня заболеваемости Covid-19
Сегодня, 11:49
В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»
Общество
Сегодня, 18:20
Алексей Текслер разрешил южноуральцам проводить соревнования и посещать кинотеатры
Экономика
Сегодня, 17:44
Челябинская область активно формирует бюджет на предстоящие три года, 2021-й будет непростым
Новости
Сегодня, 17:19
Среда обитания
Из-за вспышки птичьего гриппа у южноуральцев начали забирать домашних птиц
Сегодня, 16:14
Происшествия
Прокуратура Аргаяшского района нашла сайты, на которых бизнесменов учили, как уходить от налогов
Сегодня, 16:13
Происшествия
Полицейские Челябинска задержали «электроманьяка»
Сегодня, 15:47
Происшествия
Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»
Сегодня, 15:45
Происшествия
На Кировке полицейские Челябинска «накрыли» подпольное казино
Материалы рубрики
Сегодня, 14:27
Общество
Рядом с Садом камней в Челябинске построят визит-центр и проложат экотропу
Сегодня, 14:14
Общество
Новым прокурором Красноармейского района стал сын экс-начальника следственного управления СКР
Сегодня, 14:11
Общество
Жители Еманжелинского района получили новые квартиры в Челябинске
Сегодня, 14:09
Общество
В Челябинске 41-й автобус станет ходить чаще и по измененному маршруту
Сегодня, 12:45
Общество
Умер врач из Магнитогорска, заболевший «ковидом»
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика