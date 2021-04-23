Алексей Текслер обсудил с Олегом Бочкаревым вопросы развития предприятий ОПК

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Олегом Бочкаревым.

В рамках встречи обсудили вопросы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области, меры государственной поддержки, а также итоги 2020 года.

На встрече Олег Бочкарев поблагодарил Алексея Текслера за личную погруженность в вопросы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса Челябинской области.

Оборонно-промышленный комплекс Южного Урала включает более 30 предприятий. По итогам 2020 года государственный оборонный заказ предприятиями ОПК выполнили на 110%. Лучшие результаты по итогам года показали НПО «Электромашина», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и АО «ГРЦ Макеева».

Алексей Текслер обозначил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса Челябинской области активно участвуют в реализации национальных проектов. В частности, в нацпроект «Производительность труда» по линии гражданской продукции вовлечены пять предприятий ОПК.

«Наша общая задача – повышение эффективности, без наращивания объемов гражданского направления это просто невозможно. Основная задача, которая поставлена сегодня блоку промышленности региона – внутриобластная промышленная кооперация. Здесь мы понимаем, что все наши предприятия, которые входят в госкорпорации, которые работаю, в том числе на ОПК, имеют значительнее компетенции и потенциал внутренней кооперации огромный. Здесь я вижу возможность увеличить основную долю гражданской продукции», – подчеркнул Алексей Текслер.

Многие предприятия ОПК в Челябинский области являются градообразующими и вносят значительный вклад в развитие городов.

Регион активно содействует увеличению доли выпускаемой гражданской продукции. В этом году пройдет значительное обновление трамвайного подвижного состава. Будет закуплено больше 30 единиц новых трамваев для Челябинска и 10 единиц для Магнитогорска, которые произведет Усть-Катавский вагоностроительный завод.

Также областные предприятия ОПК привлекаются к участию в реализации проекта по мониторингу атмосферного воздуха. В частности, ведется взаимодействие по линии разработки приборов и датчиков, которые могли бы в автоматическом режиме определять загрязнение воздуха.

Как обозначил Алексей Текслер в ходе встречи, многие территории Челябинской области наделены статусом ТОСЭР, и это дополнительные возможности для развития предприятий ОПК.

«В ряде городов у нас открыты территории опережающего экономического развития: Миасс, Озёрск, Снежинск, где работают предприятия ОПК, здесь возможен дополнительный потенциал этих предприятий. Активно работаем с «Росатомом» для того, чтобы задействовать возможности ТОСЭР. Поэтому считаю, что такая активная позиция позволит решать множество задач: укреплять обороноспособность страны, увеличивать экономический и социальный потенциал территорий, на которых работают эти предприятия», – отметил Алексей Текслер.

Кроме того, глава региона подчеркнул важность взаимодействия с предприятиями ОПК в научно-образовательном направлении.