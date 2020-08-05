Алексей Текслер оценил реализацию ключевых проектов в Озерске

Власти Озерска отчитались перед губернатором Челябинской области Алексеем Текслером об исполнении ранее данных им поручений.

Вчера, четвертого августа, глава региона посетил муниципалитет с рабочим визитом. Также во вторник он работал в Каслинском районе.

В ходе поездки в ЗАТО Алексей Текслер проверил реализацию в Озерске ключевых проектов. Так, губернатор ознакомился с текущим этапом реконструкции системы водоснабжения. Ему доложили, что на насосно-фильтровальной станции должны быть закончены в 2021-м году.

Реализация проекта позволит значительно увеличить объем перерабатываемой воды через мембранную технологию, что обеспечит надежность водоснабжения города и предприятий, в том числе в любой чрезвычайной ситуации.

Также Алексей Текслер побывал на строительной площадке ледовой академии «Высота». Там наблюдается отставание от графика, так как подрядчик не смог выполнить свои обязательства и с ним пришлось расторгнуть контракт. Новый подрядчик найден и уже в течение недели приступит к работам.

Глава региона подчеркнул, что свои финансовые обязательства область выполнит, но необходимо сокращать отставание, так как объект очень важный для жителей.

Кроме того, Алексей Текслер побывал в новом микрорайоне Озерска, который возводится на месте старых двухэтажных деревянных домов. Вместо бараков здесь появятся современные девятиэтажки с социальной инфраструктурой и благоустроенной придомовой территорией. Первый дом уже возведен, и десятки жителей Озерска получили ключи от новых квартир.

Глава региона положительно оценил проект и предложил застройщику реализовать подобные планы и в других муниципалитетах Челябинской области.

Во время общения с главой Озерска Евгением Щербаковым Алексей Текслер подчеркнул, что большое количество замечаний от жителей города касается вопросов благоустройства.

«У всех ЗАТО есть определенная история, определенная планка, сформированная еще в советские годы. В 90-е годы закрытые территории немножко просели и теперь требуют определенного внимания, чтобы жизнь горожан улучшалась. Мы обязательно будем активно этим заниматься», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по поручению губернатора на средства областного бюджета в Озерске был осуществлен капитальный ремонт теплосети по бульвару Гайдара.

В настоящее время ведутся работы на теплосети в поселке Метлино и на водопроводе в поселке Новогорный. Также в Метлино была отремонтирована дорога, на удручающее состояние которой жаловались многие местные жители.

Сегодня в Озерске идет ремонт кровли муниципального дворца творчества детей и молодежи, работы будут закончены до конца текущего года. Необходимые средства на эти цели направлены.