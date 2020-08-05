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Обозначились новые проблемы

Алексей Текслер проверил выполнение своих поручений властями Каслинского района и выслушал людей

Общество
Сегодня, 00:19
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник, четвертого августа, посетил с рабочим визитом Каслинский район, чтобы проверить на месте, как исполняются данные им в прошлом году поручения.

Поездкой в данную территорию глава региона открыл серию больших инспекционных выездов в муниципалитеты Южного Урала, о которых рассказал на своей странице в Инстаграм в конце прошлой недели, находясь в отпуске.

О проделанной работе перед губернатором отчитался глава Каслинского района Игорь Колышев. Так, в Каслях закончен ремонт кровли дома культуры, который Алексей Текслер назвал одним из уникальных объектов Челябинской области, пообещав, что реконструкция здания будет продолжена.

Кроме того, за счет средств регионального бюджета в Каслях отремонтировали дорогу по улице Калинина, ведущую к детскому саду №5. Было приобретено пять новых автомобилей для районной больницы: три скорых, один реанимобиль и передвижной ФАП; отремонтирована дорога Усть-Багаряк - Тюбук, проведен ямочный ремонт по улицам Ленина и Кирова в селе Тюбук, жители которого были подключены к сетям газоснабжения раньше установленных сроков.  

В инвестиционную программу АО «Газпром газораспределение Челябинск» было включено строительство межпоселкового газопровода Огнево - Багаряк и распределенных газовых сетей в селе Багаряк на общую сумму 103 миллиона рублей. На территории стадиона Вишневогорска обустроили тренажерную площадка под открытым небом.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, невыполненным осталось поручение по установке пешеходного перехода в поселке Маук. Строительно-монтажные работы по устройству искусственного освещения и пешеходного перехода запланированы на 2021-й год.

Традиционно, как он делает всегда, выезжая в территории, Алексей Текслер пообщался с жителями Каслинского района и узнал о новых проблемах, требующих его вмешательства.

Так, главе региона сообщили об остром дефиците медиков - исправлять ситуацию предстоит министру здравоохранения Челябинской области Юрию Семенову совместно с главврачом Каслинской районной больницы.

Алексею Текслеру не понравился проект реконструкции школы в Каслях, находящейся в плачевном состоянии. Губернатор считает, что лучше построить новое, отвечающее всем современным требованиям образовательное учреждение. Глава региона дал поручение министрам образования и строительства как следует изучить данный вопрос и оказать местным властям содействие.

Жители Тюбука пожаловались Алексею Текслеру на систематический невывоз мусора, отсутствие рабочих мест и тротуаров. Как оказалось, в этом населенном пункте не предусмотрен подвоз детей в школу - ученикам приходится пешком проходить расстояние, превышающее два километра. Кроме прочего, в Тюбуке существуют перебои с электроснабжением.

Жители Вишневогорска рассказали губернатору о состоянии водовода, отремонтированного всего три года назад, но уже протекающего. В результате протечек вода заливает лес. Алексей Текслер поручил министерствам экологии и строительства Челябинской области разобраться с проблемой в кратчайшие сроки. В этот населенный пункт направлена комиссия.

Категорически не устроила губернатора презентованная властями Вишневогорска площадка под новую школу, которую планируется построить в поселке. Алексей Текслер дал неделю на то, чтобы для будущего образовательного учреждения нашли новое, более достойное место.

Подводя итоги поездки, глава региона отметил, что, с одной стороны, он увидел определенные изменения в лучшую сторону, однако не обошлось без замечаний и вопросов.

«Послушать людей и их реакцию на те или иные события очень важно для того, чтобы видеть реальную картину», - подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер пообещал, что продолжит инспекционные выезды в территории Челябинской области и общение с их жителями.

«Будем наводить порядок», - пообещал глава региона.

В Озерске, где Алексей Текслер также побывал во вторник, четвертого августа, он прокатился на велосипеде в компании главы муниципалитета Евгения Щербакова.

 

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