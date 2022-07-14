Алексей Текслер оценил важные объекты инфраструктуры Магнитогорска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в течение двух дней работал в Магнитогорске, где осмотрел долгожданные инфраструктурные объекты, которые сделали в муниципалитете ко Дню металлурга и ко Дню города.

Глава региона побывал на новом полигоне для твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом. С первого июля этого года перестала работать старая городская свалка Магнитогорска, которая функционировала 65 лет.

Магнитогорская свалка представляет собой земельный участок площадью почти 60 гектаров, отмечают в пресс-службе областного правительства. В настоящее время в рамках федерального проекта «Чистый воздух» готовится ее рекультивация. С октября прошлого года началась разработка проектно-сметной документации, к концу этого года завершатся все необходимые экспертизы. С 2023 года начнется непосредственно ликвидация свалки.

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Рекультивация свалки позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Магнитогорска на 16 тысяч тонн в год.

«Рекультивацию магнитогорской городской свалки мы будем проводить по аналогии с челябинской свалкой, это будет зеленый холм. Это большое событие для города», – отметил Алексей Текслер.

Заблаговременно до закрытия старой свалки в Магнитке были реализованы проекты строительства мусоросортировочного комплекса мощностью 200 тысяч тонн и межмуниципального полигона мощностью 175 тысяч тонн в год с подъездной дорогой. Первого июля текущего года все запланированные объекты начали принимать отходы.

«Это новый современный полигон, который находится в стороне от города. Есть планы по его развитию. Мы планируем перерабатывать более сорока процентов отходов, которые туда завозят. Это важно с точки зрения экологии и бережливого отношения к природе. Таких объектов в целом по стране не так много», – подчеркнул Алексей Текслер.

Также в рамках рабочего визита в Магнитогорск губернатор проверил участок путепровода над железнодорожными путями по улице 9 Мая у ОТК «ММК», который реконструирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

«Я помню состояние этого моста в 2019 году, когда мы с Сергеем Николаевичем Бердниковым (глава Магнитогорска – прим.) обсуждали необходимость капитального ремонта сооружения. Эксплуатировать дальше его было нельзя, и вот сегодня на полгода раньше он сдается в эксплуатацию, что очень важно для города», – сказал глава региона.

Путепровод соединяет пять поселков левобережной части города с правым берегом. Население поселков – девять тысяч 700 человек. На время ремонта жители пользовались объездной дорогой, которая увеличивала путь более чем в два раза.

Также мост обеспечивает подъездной путь к ООО «ММК-Индустриальный парк», который помогает развитию малого и среднего предпринимательства в городе. До ремонта по путепроводу ежедневно проходило не менее двухсот фур с сырьем и продукцией компаний-резидентов. Как правило, большинство машин из Индустриального парка направляются в сторону Челябинска. Мост служит коротким путем на выезд из Магнитогорска, минуя центр города.

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Затем Алексей Текслер осмотрел ход реконструкции автодороги по улице Зеленый лог (от улицы Тевосяна до Советской) и обсудил с главой Магнитогорска предполагаемое строительство автодороги по улице Тевосяна (от улицы Зеленый лог до Радужной).

«Эта улица крайне важна для южной части Магнитогорска, тут идет активное жилищное строительство. Часть улицы была сделана в прошлом году, продолжение улицы Зеленый лог ведется сейчас. Скоро мы начнем работу по строительству дороги на улице Тевосяна, это тоже важная магистраль для города. Мы около 50 километров дорог ремонтируем и строим в Магнитогорске ежегодно, будем работу продолжать. У нас на этот счет достаточно серьезные планы», – прокомментировал глава региона.

Алексей Текслер добавил, что в ближайшее время будет подписано концессионное соглашение о строительстве новой школы в Магнитогорске. Также в планах – возведение новой многофункциональной больницы на 650 мест.

«Магнитогорску лично я уделяю много времени и внимания. Наша основная задача вместе с городской администрацией – продолжить развитие города вместе комбинатом, в том числе активно работая с федеральным центром по поддержке различных проектов в Магнитогорске», – резюмировал губернатор.