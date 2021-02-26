ГУФСИН по Челябинской области опубликовало видео осужденного за призывы к терроризму

Анонсы событий и мероприятий на 27, 28 февраля и 1 марта

В Челябинской области энергетики проводят расчистку центров питания от снега после удара стихии

В Челябинске из-за возгорания из торгового комплекса «Алмаз» эвакуировали почти 1000 человек

ВТБ выяснил, когда клиенты чаще всего оплачивают услуги ЖКХ

ВТБ: россияне в февральские праздники вдвое увеличили траты на внутренний туризм и развлечения

Новая жизнь для «Ромашки»: участнику боевых действий на Донбассе вылечат ноги спустя годы ожидания

Алексей Текслер открыл в Челябинске форум «Омбудсмен 2.0»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26-го февраля, открыл в Челябинске форум «Омбудсмен 2.0», посвященный десятилетию создания института уполномоченного по правам ребенка в регионе и призванный объединить усилия общественности по правовой защите детей на Южном Урале.

«Институт уполномоченных решает много проблем. Это и точечные решения по заявлениям детей, и акции, которые проводятся. Могу привести пример замечательной акции «Снеговики-добряки». Она проходила и в прошлом, и в этом году. В этом году более тысячи ребятишек получили подарки, большое количество организаций, юридических лиц приняли участие в акции. Это очень важно, потому что в первую очередь получили помощь те ребята, которые находятся в трудной жизненной ситуации», – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор добавил, что в прошлом году из пяти тысяч обращений к уполномоченному только 40 были от детей, поэтому необходимо развивать доступные цифровые сервисы для эффективного взаимодействия детей и защитника их прав.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, форум «Омбудсмен 2.0» - это новый формат диалога омбудсмена с обществом. На мероприятии дети лично задали интересующие их вопросы уполномоченному по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.

На форуме обсудили также вопросы трансформации службы детского омбудсмена в период цифровой революции, создание комплексной экосистемы защиты детства в регионе, а также презентованы новые ресурсы и проекты института детства.

«Дети должны точно знать, что их слышат, что их мнение важно, что у них есть возможность реально выражать свою точку зрения и участвовать в жизни общества. Если мы говорим, что наши дети – это будущее, давайте дадим им возможность выражать свое мнение и будем уважать его», – отметила Евгения Майорова.

В Челябинской области реализуются следующие проекты уполномоченного по правам ребенка:

- сайт детского омбудсмена, на котором можно отправить обращение и получить помощь;

- «Робот Женя» - интеллектуальное самообучающееся устройство, предназначенное для информирования по вопросам защиты прав детей, кибербезопасности, куда можно обратиться в случае нарушения прав детей в сложных жизненных ситуациях;

- проект «Семейная школа», призванный научить родителей и детей проживать жизненные сложности, помочь предотвратить различные конфликтные ситуации в семье, школе, социуме;

- акция «Снеговики-добряки», в рамках которой добровольцы подарили новогодние подарки детям в трудной жизненной ситуации;

- проект «Волонтеры Детства», который объединяет интеллектуальных волонтеров по вопросам защиты прав детей;

- региональный молодежный проект «Имею право» – площадка для детей и подростков, которая помогает подробнее узнать о своих правах;

- проект «Дворовое детство», в рамках которого пройдет конкурс на лучшую детскую площадку, которую оценят дети.

- благотворительный проект «Едем вместе!» для помощи детям с диагнозом ДЦП, которым для реабилитации нужны специальные велотренажеры и беговые дорожки.