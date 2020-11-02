Алексей Текслер: Первых пациентов новая инфекционная больница примет 12 ноября

В Челябинской области завершено строительство новой инфекционной больницы в посёлке Малая Сосновка (на выезде из Челябинска). Через несколько дней здание окончательно будет передано медикам, а на следующей неделе лечебное учреждение примет первых пациентов с коронавирусной инфекцией Covid-19.

Сегодня, второго ноября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в новой больнице, оценил ее готовность и сроки передачи лечебного учреждения медикам.

Первая свая на строительной площадке инфекционной больницы была забита 20 августа 2020 года. За 75 дней стройка практически завершена. Все корпуса новой областной инфекционной больницы возведены и готовы к работе.

«Степень готовности самих корпусов высокая, кое-где уже оборудование смонтировано, операционный зал практически готов, мебель во многих палатах уже стоит. Все внутренние коммуникации готовы, продолжаются работы по внешнему благоустройству. Остаются определённые работы и внутри помещений», - отметил после осмотре губернатор Алексей Текслер.

За две недели, прошедшие с момента прошлого визита главы региона на стройплощадку, в зданиях завершили основную часть отделочных работ, на фасадах зданий появилась навигация, которая позволит врачам «скорой помощи» ориентироваться, в какой корпус необходимо доставить больного.

По информации подрядчика, накануне в корпусах проводились пуско-наладочные работы всех инженерных систем, монтаж внутренней навигации, выполнялось подключение системы аварийного электроснабжения.

Медики уже начали завозить в корпуса оборудование и мебель: кровати, тумбочки, бактерицидные лампы. В ближайшее время планируется установка системы таблет-питания (это технология порционирования готовых блюд в пищеблоке больницы, которая обеспечивает пациентов горячим питанием в закрытом термоподносе).

Скоро начнется завоз медицинского оборудования, а также его установка и подключение. Больница будет полностью оснащена по современным требованиям, здесь будет свой КТ, аппараты УЗИ, эндоскопии и функциональной диагностики.

«Как только строители закончат, мы сразу начинаем завозить в реанимацию аппараты ИВЛ. Это достаточно сложное, дорогое оборудование, - уточнил министр здравоохранения области Юрий Семенов. - Мы ставим мониторы анестезиолога-реаниматолога, инфузоматы и начинаем собирать мебель. Шкафы для медикаментов, шкафы для оборудования. Завезут рентгеновское оборудование».

В новой инфекционной больнице изначально предусмотрены и операционные. «Практика лечения пациентов на действующих ковидных базах показала востребованность в хирургической помощи у инфекционных больных с патологиями», - поясняла Ирина Гехт.

Операционные также готовы к установке оборудования. «Там поставят многофункциональный операционный стол, наркозно-дыхательное оборудование, привезут инструменты и прочую мебель», - уточнил Юрий Семенов.

По словам министра, на сегодня практически готов кабинет, где будут делать компьютерную томографию (КТ). «Завтра начнут установку компьютерного томографа, - уточнил Юрий Семенов. - Это сложный большой аппарат, для его установки требуется какое-то время. Инженеры приедут, посмотрят». В ближайшее время установят и все остальное необходимое медицинское оборудование.

Строители завершают благоустройство прилегающей к зданиям территории. В сквере рядом с корпусами высадили крупномерные деревья, установили современные лавочки, качели и урны.

«Окончательный срок, который называют строители, – это пятое ноября, когда работы будут завершены и окончательно медики зайдут на объект. Первые больные по нашему графику должны появиться здесь 12 ноября», - заверил губернатор Алексей Текслер.

Новая инфекционная больница в обычное время она рассчитана на 100 боксов: 82 для круглосуточного пребывания и 18 реанимационных. В случае эпидемического подъема можно развернуть сразу 482 койки. Медицинское учреждение будет работать не только на моноинфекцию, но и принимать других пациентов. Устроена больница таким образом, что каждое ее крыло может использовать для лечения больных с различными инфекциями.

«Да, например, сильно увеличится количество человек, которым потребуется госпитализация. Совсем необязательно связывать это с Ковидом. В принципе инфекционная больница она и должна такой быть, - отметил Юрий Семенов. - Инфекционные болезни, мы уже прочувствовали, они могут иметь такое течение, когда может сразу поступить много пациентов. Мы должны быть готовы принять сразу большое количество пациентов, в том числе, и инфекционного профиля. Для того чтобы оказывать им медицинскую помощь, в том числе, реанимационную, операционную, любую необходимую помощь».

Пациентов в новую инфекционную больницу будут привозить на скорой. Организованы и продуманы и другие вопросы: дорога, освещение и остановка общественного транспорта. Сотрудников будут доставлять на работу служебным транспортом. Возможен и вахтовый метод работы.

На территории больничного корпуса возведено общежитие на 28 мест для медицинских работников. У сотрудника новой больницы будет возможность остаться в общежитии после смены или находиться там какой-то промежуток времени. Там созданы комфортные условия, есть все необходимое для проживания.

Специализированная и востребованная инфекционная больница позволит разгрузить часть действующих на сегодня госпитальных баз по коронавирусу и тогда они сконцентрируются на своей основной деятельности.

С начала пандемии в Челябинской области подтверждено 20 тысяч 616 случаев коронавирусной инфекции. С сентября фиксируется постепенный рост суточного числа новых случаев инфицирования. Идет наложение ОРВИ и коронавируса, в впереди еще и сезон гриппа, который также осложнит ситуацию. И если на начало сентября на госпитальных базах получали лечения около 2,6 тысячи пациентов с коронавирусом и ковидными пневмониями, то на сегодня в больницах уже четыре тысячи 722 инфицированных.