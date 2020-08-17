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Алексей Текслер подписал соглашение о взаимодействии с уральским транспортным прокурором

Общество
Сегодня, 17:44
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий подписали соглашение о взаимодействии.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соглашение определяет вопросы правового регулирования в сфере работы железнодорожного и воздушного транспорта (в том числе по вопросам транспортного обслуживания населения, предоставления субсидий).

Кроме того, на встрече Алексей Текслер и Владимир Дроздецкий обсудили вопрос совершенствования нормативно-правовой базы в области транспорта.

«Считаю, надо действовать на упреждение: проекты нормативно-правовых актов, которые принимаются на уровне региона, муниципалитетов, должны поступать в транспортную прокуратуру для анализа и уточнений, чтобы документы выходили надлежащего качества, и правовую базу важно систематизировать», - подчеркнул Алексей Текслер.

Говорили глава региона с уральским транспортным прокурором и о ситуации, связанной с маломерными судами. Сегодня муниципалитеты фактически сами определяют правила работы. По мнению губернатора, в данном вопросе необходимо единое правовое пространство и унификация нормативно-правовой базы.

Также была затронута на встрече и тема профилактики безопасности на транспорте, особенно детского травматизма.

«Это комплексный вопрос. Мы должны усилить взаимодействие с муниципалитетами, министерством образования и с уральской транспортной прокуратурой», – отметил Алексей Текслер.

Кроме того, стороны договорились обмениваться информацией и проводить совместные мероприятия в сфере транспорта.

Фото с сайта правительства Челябинской области (М.Власова)

 

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