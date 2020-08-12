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Алексей Текслер поможет разобраться с мусором в Ашинском районе и спасти «Аджигардак»

Общество
Сегодня, 09:28
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил ряд требующих решения проблем в Ашинском районе, где вчера, 11 августа, побывал с рабочим визитом. Поездка в данную территорию состоялась в ходе начатой на прошлой неделе большой инспекции муниципалитетов региона.

Одной из самых актуальных оказалась проблема нерегулярного вывоза отходов с контейнерных площадок, мусорный коллапс. По этой теме губернатор получил больше всего жалоб от жителей.

Еще одна важная тема - судьба горнолыжного курорта «Аджигардак», выставленного на продажу из-за нехватки средств у предпринимателя на его обновление. Алексей Текслер поручил местным властям обязательно заняться курорта и пообещал поддержку от области. Губернатор отметил, что раньше  «Аджигардак» являлся одним из лучших, сегодня же ситуация удручающая - ее надо исправлять.

Также среди выявленных Алексеем Текслером проблем, на которые он обратил внимание главы Ашинского района Виктора Лукьянова и членов регионального правительства, - нехватка профильных медицинских специалистов, дефицит мест в дошкольных учреждениях, а также неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, в чем виноваты перевозящие щебень через Ашу, Миньяр и Сим большегрузы (губернатор обсудил ситуацию с дорогами с местными руководителями всех карьеров. - здесь сделают весогабаритный контроль).

В ходе поездки Алексей Текслер первым делом узнал о том, как выполняются в Ашинском районе ранее данные им поручения. Виктор Лукьянов отчитался, что была выполнена очистка русла реки Сим, что на 2020 год запланирована реализация четырех проектов по газификации частного сектора на общую сумму 166,5 миллиона рублей. За счет экономии будут реализованы ещё два проекта. Алексей Текслер отметил, что это дополнительные возможности для развития региона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сегодня в данной территории продолжается работа на крытом катке, завершен ремонт общеобразовательной школы №2, на очистных сооружениях выполнена часть работ по реконструкции.

Ряд поручений главы региона остался неисполненным. Так, в Кропачево построена, но не запущена насосно-фильтровальная станция. Объект приняли без пуско-наладочных работ. Для его запуска необходимо шесть миллионов рублей.

Главе муниципалитета было поручено исправить все ошибки, откорректировать проект, чтобы очистные заработали.

Кроме того, в Аше не сдан детский сад на 240 мест (Алексей Текслер принял соответствующее решение – дошкольное учреждение будет достроено), в районе более 15-ти лет не работают загородные лагеря.

«Вместе с предприятиями возьмите и восстановите муниципальные лагеря. Что, никто не может взять и заделать для своих детей лагеря?! Мы поможем. Сейчас наступают те времена, когда пришло время все восстанавливать», – подчеркнул Алексей Текслер.

Подводя итоги поездки, губернатор отметил, что Ашинский район является одним из самых перспективных на Южном Урале.

«За текущий год есть успешные примеры реализованных проектов, но есть и проблемные объекты. Тема номер один по количеству жалоб от жителей – вопрос мусора. Поставлена задача, будут выделены дополнительные средства, приобретем транспорт. С мусором в Ашинском районе порядок будет наведен. Задач много, район для нас крайне важный. Мы обязательно будем его развивать», - пообещал Алексей Текслер.

 

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