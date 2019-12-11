Алексей Текслер поручил главам усилить контроль за организованными перевозками детей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов взять на личный контроль все организованные перевозки детей в территориях и в этом направлении выстроить плотную работу с сотрудниками госавтоинспекции. Кроме того, перед властями стоит задача в течение ближайших четырех лет снизить смертность на дорогах в три раза.

Как отметил глава региона на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, в текущем году в области зафиксировано снижение количества ДТП. При этом число погибших в авариях немного выросло.

По информации УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области, в 2019 году уменьшилось количество ДТП (на 2,1%) и число раненных в них людей (на 1,2%).

«Наша главная задача – выйти на положительную динамику по всем показателям, во всех территориях региона. Ведь за каждым процентом, за каждой долей процента – судьбы людей, жизни наших соотечественников», - подчеркнул Текслер.

Пока регион не выполняет и установленный в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» показатель по снижению смертности на дорогах. На сегодня он составляет 10,36 погибших на 100 тысяч населения, к 2024 году должен сократиться до уровня 3,14 погибших на 100 тысяч населения.

Наиболее сложная ситуация со смертностью на дорогах в Челябинском, Миасском, Магнитогорском и Златоустовском городских округах.

Алексей Текслер подчеркнул, что пятая часть всех случаев гибели людей в ДТП происходит на федеральных трассах. «После реконструкции, проведенной в последние годы, она идет постоянно, перманентно, острота проблемы аварийно-опасных зон на трассе М-5 снижается, но полностью она может быть исключена только после масштабной реконструкции дороги, которая запланирована на ближайшие годы», – подчеркнул Алексей Текслер.

Ранее на совещании по нацпроектам Алексей Текслер предложил своему заму Олегу Климову съездить в другие субъекты, где смертность в разы ниже, и выяснить, как им этого удается достичь. «Проанализируйте, в чем причины, - распорядился губернатор. - Не надо говорить о том, что показатель недостижим, должен быть достижим. Займитесь решением».