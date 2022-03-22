22.03.2022
Ушла из жизни экс-спикер Розинского Совета депутатов Татьяна Яковлева
22.03.2022
Выставка «Чугунное кружево» в Челябинске покажет искусство с уральским характером
22.03.2022
Союз женщин Челябинской области и фонд «Родная» начали сбор помощи беженцам из ДНР и ЛНР
22.03.2022
Виктор Рашников награжден медалью Федерации независимых профсоюзов России
22.03.2022
За сутки в Челябинской области выпало до 10 миллиметров снега, местами гололедица
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
Алексей Текслер поручил миндортрансу провести проверку по массовому ДТП в Златоусте
22.03.2022
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
21.03.2022
Челябинская область направит более 4,3 миллиарда рублей на восстановление прав дольщиков
21.03.2022
Алексей Текслер подписал постановление об увольнении руководителя аппарата омбудсменов
21.03.2022
Власти Челябинской области будут активнее мониторить системообразующие предприятия
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022
Челябинск встречает Крымскую весну
18.03.2022