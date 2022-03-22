Алексей Текслер поручил миндортрансу провести проверку по массовому ДТП в Златоусте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил министерству дорожного хозяйства и транспорта провести детальную проверку по факту дорожного-транспортного происшествия в Златоусте.

Накануне, 21 марта, из-за снегопада в городе произошло столкновение сразу 15 автомобилей. В ГИБДД считают, что водители при неблагоприятных погодных условиях не выбрали безопасную скорость на обледенелой дороге. Это и послужило причиной аварии.

На видео видно, что автомобили скатываются по дороге, проходящей под уклоном, и сталкиваются в одном месте. Пострадавших нет, Машины получили повреждения различные.

«Когда прислали это видео, не сразу поверил, что снято накануне в Златоусте. Даже специалисты-дорожники затруднились сказать, были ли такие массовые ДТП в области раньше», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Губернатор строго интересуется, как местные власти и подрядчики, которые отвечают за уборку дорог в муниципалитете, могли допустить такую ситуацию. «Это никуда не годится, - возмутился Алексей Текслер. - Вопросы и к муниципалитету, и к подрядчикам. Как допустили такую ситуацию?».

Губернатор региональному Миндору провести детальную проверку. «После результатов сделаем выводы», - пообещал глава региона.

Алексей Текслер напомнил всем главам и руководителям подрядных организаций: «Никогда нельзя расслабляться».

Погода на Урале нередко показывает свой характер. В феврале может запахнуть весной, а в первый (да и во второй-третий) месяц весны вернуться зима. «Реагировать нужно моментально. И подрядчиков контролировать, пинать, извините, в случае необходимости. Если не можете нормально убрать дорогу, то можно ограничить на ней движение на час-другой. Участники движения, уверен, отнесутся с пониманием», - рекомендовал руководителям и всем ответственным лицам Алексей Текслер.

Губернатор попросил водителей, при ухудшении погодных условий лучше не рисковать. Если есть возможность, то поездку отложить. Если нет, то быть очень внимательными и осторожными на дороге.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, по поручению губернатора комиссия миндортранса проведет проверку состояния улично-дорожной сети г. Златоуста.