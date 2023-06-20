Алексей Текслер поздравил «Маяк», оценил озерский «Шоколад» и передал помощь бойцам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне, 19 июня, посетил с рабочим визитом Озерск. Поводов для поездки главы региона в закрытый город было сразу несколько: 75-летие производственного объединения «Маяк», флагмана атомной отрасли, встреча с военнослужащими Озерского формирования дивизии Росгвардии, осмотр объектов строительства нового жилого комплекса «Шоколад».

Награды славным маяковцам по случаю юбилея предприятия – отраслевые и правительственные - Алексей Текслер вручил на торжественной церемонии с участием действующих сотрудников и ветеранов ПО «Маяк» вместе с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.

«ПО «Маяк» – 75 лет. Это основное промышленное предприятие «Росатома», которое создавалось для того, чтобы ковать ядерный щит нашей страны. То, что сделали тогда наш земляк Игорь Курчатов и его коллектив, - научный и трудовой подвиг. Сегодня ПО «Маяк» остается флагманом атомной отрасли, обеспечивает безопасность, надежно выполняет государственный оборонный заказ, играет важную роль в развитии мирного атома», – сказал Алексей Текслер, наградив сотрудников ПО «Маяк» почетными званиями «Заслуженный работник промышленности Челябинской области», вручив благодарности и почетные грамоты главы региона.

Губернатор отметил, что сегодня сотрудники комбината работают с прорывными научными проектами в области атомной энергетики, успешно решают задачи не только в части гособоронзаказа, но и производят широкую линейку гражданской продукции.

«ПО «Маяк» - лидер атомной промышленности и в России, и в мире. По технологиям, перспективным разработкам. Желаю предприятию сохранить и преумножить это лидерство. Во благо всей России и Челябинской области», - сказал Алексей Текслер.

Поздравляя коллектив «Маяка» с юбилеем родного предприятия, Алексей Лихачев выразил благодарность ветеранам отрасли: «Спасибо вам огромное и за титанический труд, и за науку, которую вы дали нашему поколению, за любовь и преданность предприятию, атомной отрасли и нашей стране».

Значимость работы предприятия-юбиляра для Уральского федерального округа отметил полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев.

«Первенец атомной промышленности страны ПО «Маяк» – один из ярких символов ядерной энергетики Советского Союза и современной России, неотъемлемая часть Урала, его истории, трудовых подвигов и научных открытий», – подчеркнул Владимир Якушев в поздравительном адресе на имя генерального директора ПО «Маяк» Андрея Порошина.

Важно, что вместе с «Маяком» развивается и весь Озерск – 19 июня является для предприятия и города одной праздничной датой на двоих: уже не первый год, по доброй традиции, Озерск отмечает свой день рождения вместе с производственным объединением.

Как отметил Алексей Текслер, город должен развиваться вместе с производством.

«Мы городу активно помогаем с ремонтом дорог, благоустройством. Будем делать это и дальше», - заверил глава региона. Так, в этом году финансирование дорожной отрасли в Озерске по решению губернатора будет увеличено вдвое. Также ведутся работы в сфере ЖКХ и благоустройства, планируется развитие здравоохранения.

Как подчеркнул глава Озерска Евгений Щербаков, постоянное развитие Озерска – это результат сотрудничества «Маяка» и муниципалитета.

«Благодаря совместно реализуемым инициативам нам есть что предложить нашим жителям, нашей молодежи. Сегодня потомкам славных маяковцев, которые в своем время воплощали в жизнь амбициозный атомный проект, есть где развернуться», - сказал Евгений Щербаков. Отметил глава города и важность поддержки, оказываемой Озерску областью.

Ярким примером успешного развития закрытого города является новый жилищный комплекс «Шоколад» на улице Цветочной, который Алексей Текслер посетил 19 июня. ЖК возводят вместо построенных более полувека назад деревянных двухэтажек.

Озерский «Шоколад» - это уже построенные семь многоквартирных десятиэтажных домов, детские и спортивные площадки.

В настоящее время в ЖК возводят еще один жилой дом и двухуровневую автомобильную стоянку.

«Жилищный комплекс «Шоколад» - один из хороших примеров комплексного развития территории, когда на месте старого деревянного жилья возводят новое. У Озерска есть передовой опыт в этой части, будем его распространять и на другие муниципалитеты», - сказал Алексей Текслер.

Важным пунктом поездки губернатора в Озерск стало посещение 93-й дивизии войск национальной гвардии, где глава региона пообщался с личным составом, прогулялся по кинологическому городку и оценил материально-техническое оснащение части.

«Боевые задачи в зоне СВО решают не только регулярные части нашей армии, но военнослужащие Росгвардии. Озерская дивизия в обычное время обеспечивает защиту наших закрытых городов и предприятий, которые там расположены. Но сейчас часть подразделений участвует в СВО. Напутствовал ребят, которым скоро отправляться на фронт. Многие там уже были, к решению задач готовы», - отметил Алексей Текслер.

Губернатор передал бойцам квадрокоптеры, тепловизоры, смартфоны и аккумуляторы, подчеркнув, что необходимая помощь подразделениям Южного Урала, включая озерскую дивизию, будет оказываться и дальше. Глава региона поставил командиру Озерского формирования дивизии Росгвардии задачу сформировать необходимый перечень вопросов, которые, подчеркнул Алексей Текслер, обязательно будут отработаны.