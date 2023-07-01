Алексей Текслер предложил создать туристический автомобильный маршрут по Уралу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил создать кольцевой туристический маршрут по Уралу с арендой автодомов. Южный Урал готов стать пилотной территорией для пробной реализации проекта. Соответствующую инициативу глава региона озвучил на заседании Совете при полномочном представителе президента РФ в УрФО.

Как уточнили в пресс-службе губернатора, в рамках межрегионального взаимодействия, а также работы над концепцией развития автомобильного и мототуризма Алексей Текслер предложил рассмотреть возможность формирования кольцевого туристического маршрута по большому Уралу на принципах шеринга автодомов, кемперов и тепловой инфраструктуры по всей нитке маршрута.

«Челябинская область может быть пилотным регионом для площадки организации единого туристического автомобильного маршрута с арендой автодомов, - предложил губернатор. - Мы готовы в этом направлении активно работать». Свои предложения Челябинская область уже направила в Минэкономразвития и в соответствующую комиссию Госсовета.

Кроме того, с 17 по 19 августа в Челябинске состоится всероссийский форум «Тропы России», где планируется обсудить вопросы развития и поддержки межрегионального проекта Большой Уральской тропы.

В регионе также активно развивается промышленный туризм. Более 40 предприятий в Челябинской области работают в этой сфере, восемь предприятий прошли Всероссийский Акселератор по промышленному туризму, организуемый Агентством стратегических инициатив.

«В текущем контексте особенно актуальна работа с молодежью и профориентация, а также содействие обмену опытом и тиражированию лучших практик промышленного производства», - добавил губернатор.

В части развития инфраструктуры туристических территорий в Челябинской области разработаны мастер-планы таких территорий, как река Ай, заповедник «Аркаим», озеро Тургояк. Общий туристический поток только по этим трем территориям - порядка 500 тысяч человек в год. В планах региона увеличить этот показатель в 2-3 раза.