01.07.2023
«Урал, я люблю тебя»: открыт прием заявок на кинофестиваль, приуроченный к 90-летию Челябинской области
01.07.2023
Туристы «расписывают» пещеры Сикияз-Тамакского комплекса
01.07.2023
Челябинский зоопарк сообщил о смерти молодой медведицы Забавы
30.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные, 1 и 2 июля
30.06.2023
Преображение челябинской Свободы
30.06.2023
Дело экс-глава Катав-Ивановска передано в суд
Алексей Текслер предложил создать туристический автомобильный маршрут по Уралу
01.07.2023
Решетников: Урал уже давно не только промышленный центр страны, но и туристический
17.06.2023
Москва и Челябинская область на ПМЭФ договорились о совместном развитии туризма
14.06.2023
В Челябинской области за два года построят 30 гостиниц модульного типа для туристов
14.06.2023
Челябинская область получит более 900 миллионов рублей на строительство модульных отелей
С первого июля в поликлиниках Челябинской области начнут работать психологи
30.06.2023
Среднемесячная концентрация формальдегида в воздухе Челябинска превысила норму в 2,6 раза
30.06.2023
На Южный Урал возвращается жара
29.06.2023
В Челябинске выбирают самого быстрого, ловкого, сильного и полезного робота
28.06.2023
Сегодня мусульмане России празднуют Курбан-байрам
28.06.2023