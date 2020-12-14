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Алексей Текслер предупредил глав, что намерен лично оценить иллюминацию в территориях

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер положительно оценил новогоднее убранство главной пешеходной улицы Челябинска – Кировки. До конца года он намерен побывать еще в нескольких городах и районах, чтобы лично осмотреть новогоднее убранство.

«Прошел сейчас по Кировке. Понравилось, как украсили главную улицу Челябинска», - написал глава региона в своем аккаунте в Инстаграм.

По его мнению, иллюминация на Кировке смотрится празднично и сразу создает новогоднее настроение. «И не только здесь - многие улицы города уже украшены к Новому году», - отметил Алексей Текслер.

Напомним, в этом году на Кировке вновь смонтированы и запущены прошлогодние объекты иллюминации. Начал функционировать и светомузыкальный тоннель на Кировке.

Правда, у некоторых горожан есть немало вопросов к музыкальному сопровождению прогулки по главной пешеходной улице Челябинска. «Очень расстраивает, что на Кировке какофония звуков. Играет музыка от иллюминации. Играет какое-то радио, да ещё заведения стали выносить колонки на улицу», - написала губернатору под постом одна из жительниц.

Губернатор попросил южноуральцев поделиться в комментариях, где уже появилась новогодняя иллюминация, а где так и нет.

Один из читателей отметил еще одну, по его мнению, хорошо украшенную к Новому году территорию в областном центре - сквер возле кукольного театра: «Дед мороз и Снегурочка, а рядом стоит Снеговичок и они горят по вечерам огнями, а еще большая такая дама вся в огнях, раньше такого не было». Правда, также считают не все жители. Некоторым кажется, что территории не хватает освещения и елка плохо украшена.

Еще один челябинец поблагодарил губернатора «за каток и красивую иллюминацию в парке им. Терешковой».

Жители Калининского района Челябинска приглашают губернатора приехать к ним на улицы Каркульскую или Лобачевского и лично оценить их иллюминацию.

А жители некоторых других микрорайонов Челябинска и поселков в области отмечают, что им сейчас не праздничной иллюминации. Им хочется, чтобы просто включили обычное освещение на улицах и во дворах. Такие просьбы поступили от жителей поселка ЧВВАКУШ, микрорайона Славино, посёлка Западный в Сосновском районе, есть проблемы в поселке АМЗ. Не работают фонари от Вишневой горки до Белого хутора и на новой дороге, которую глава региона недавно инспектировал. В региональном миндортрансе оперативно отреагировали на этот пост: «Устройство столбов наружного освещения завершено, однако сейчас проводятся пуско-наладочные работы. По их завершению фонари будут работать».

Жители Северо-Запада просят губернатора пройтись по парку Курчатовского района (угол Комсомольского и Молодогвардейцев). «Вы ужаснетесь. SOS! Спасите парк! Все разрыто, ездят машины через парк. А там очень много гуляют с малышами и пожилые люди гуляют. А освещения мы не видели, до смешного - включаем телефон, чтобы пройти через парк», - делится одна из жительниц.

Жители Копейска приглашают губернатора приехать к ним в гости: «Приезжайте в Копейск. У нас в центре даже обычного освещения не хватает».

Жители Нагайбакского района мечтают об обычном освещении, которого нет в районном центре и в поселках. «В поселке Южном нет даже фонарей на улицах. Не то что иллюминации. Люди, вечером просто теряются на улицах, потому что полнейшая темнота. Так что мы очень надеемся на то, что к празднику, хотя бы освещение будет. Нам не до елок и гирлянд», - сообщает житель.

Об отсутствии праздничного освещения пишут и жители Коркино. «Украшают здания школ и детских садов сотрудники, а сам город в темноте, никакой иллюминации нет», - рассказывают коркинцы главе региона.

Нет иллюминации, по словам жителей, в Ленинском районе, в Парковом микрорайоне и в поселке Мебельный Челябинска, в Снежинске, в Бакале, в Чебаркуле, в Каслях.

Но есть и положительные примеры. Жительница Кизильского района рассказала: «В Кизиле красота! Украшена не только площадь, но и учреждения. Все активнее жители. Во многих дворах и около домов созданы фигурки животных, висят гирлянды, залиты горки» и даже позвала всех в гости.

Алексей Текслер отметил, что он уже поручал главам городов и районов, чтобы иллюминация появилась в каждом муниципалитете. «Праздник нужен всем. До конца года планирую несколько выездов, посмотрю, как справились с задачей местные власти», - предупредил губернатор.