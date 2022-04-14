Алексей Текслер проинспектировал родной Металлургический район Челябинска

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в четверг, 14 апреля, проинспектировал ход благоустройства знаковых объектов в Металлургическом районе Челябинска, где глава региона родился и рос, - парка имени Тищенко и стадиона «Металлург».

«Еще несколько лет назад парк имени Тищенко, скажем мягко, был в плохом состоянии. Мы помним, какие были дорожки и в целом благоустройство. Парком десятилетия не занимались. Были определенные проблемы и со стадионом, поэтому мы комплексно подошли к реконструкции. Парк – это городская территория, стадион – это территория ‘Мечела”», - отметил Алексей Текслер.

В 2021 году стартовали работы по благоустройству главного места отдыха для всего района - парка им. Тищенко. Как поделился губернатор в своем аккаунте в телеграм, парк уже изменился в лучшую сторону. На его территории обустроили дорожно-тропиночную сеть, организовали площадку для выгула и дрессировки собак, отремонтировали стелу, расположенную у центрального входа в парк.

«В настоящий момент первый этап благоустройства парка завершен. Пообщался с жителями, им очень нравится. У нас в ближайшие два года запланировано продолжение обновления парка», – отметил Алексей Текслер.

В этом году в парке «Металлург» планируется построить скейт-парк на 1200 квадратных метров, спортивную площадку для баскетбола и волейбола, площадку для детского воркаута, провести капитальный ремонт входных групп и ограждения, постелить специальное покрытие для беговых дорожек, оборудовать площадку для культурно-массовых мероприятий, установить круглогодичные фуд-павильоны и общественные уборные, а также обустроить зоны дендрария, газонов и клумб.

Кроме того, на территории парка планируется возвести культурный центр общей площадью не менее одной тысячи квадратных метров. В здании разместят спортивные залы, секции, шахматный клуб, библиотеку, конференц-зал, выставочную экспозицию и другие современные культурные пространства. Подготовка проектно-сметной документации по строительству здания начнется в 2022 году.

Меняется также спортивный комплекс «Металлург», где сегодня побывал губернатор и оценил текущий этап реконструкции. В состав спорткомплекса входят легкоатлетический манеж, ледовый дворец, зал для игровых видов спорта, теннисные корты, лыжная база, залы атлетической гимнастики.

Масштабный ремонт спорткомплекса «Металлург» начался в прошлом году за счет средств компании ПАО «Мечел» по договоренности с областными властями. «Очень важно, что параллельно с реконструкцией парка полностью ремонтируется стадион», - отметил Алексей Текслер.

На стадионе заменили покрытие беговых дорожек, установили витражные окна в легкоатлетическом манеже, отремонтировали коридоры, раздевалки, фойе. Провели ремонт в манеже с заменой рулонного резинового покрытия, восстановили фасад и чашу стадиона.

«В июне будет сдано новое всепогодное футбольное поле», - рассказал Алексей Текслер.

Губернатор выразил благодарность компании «Мечел» за принятые решения по реконструкции стадиона.

«Поговорил с жителями, им нравится. В парке люди разных возрастов. И для каждого есть занятие по душе», - подвел итоги инспекционной поездки губернатор.