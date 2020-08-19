Алексей Текслер разрешил южноуральцам проводить соревнования и посещать кинотеатры

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер разрешил кинотеатрам и кинозалам возобновить работу с первого сентября.

Глава региона подчеркнул, что у предприятий этого сегмента сферы услуг есть возможность подготовить помещения к выполнению обязательных требований до указанной даты.

Распоряжение о снятии ряда ограничений на проведение массовых мероприятий Алексей Текслер подписал сегодня, 19-го августа.

Согласно распоряжению, с сегодняшнего дня разрешено проведение на территории региона спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий при условии соблюдения постановлений и рекомендаций Роспотребнадзора и с учетом ограничений по посещаемости

Проведение мероприятий разрешено как в помещениях, так и на открытом воздухе. С учетом размеров помещения, норм социального дистанцирования, а также других требований, на мероприятиях в среднем смогут присутствовать 30-35 процентов человек от расчетной вместимости помещения или сооружения. При этом необходимо обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических требований (в том числе ношение масок, соблюдение социальной дистанции).

Разрешается и работа образовательных организаций, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и иных аналогичных развлекательных и досуговых заведений

Снимается ограничение на количество присутствующих лиц при регистрации заключения брака. Отныне органы ЗАГС самостоятельно определяют количество своих гостей в зависимости от вместимости помещений для соблюдения социального дистанцирования