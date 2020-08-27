Алексей Текслер сегодня на месте проверит исполнение своих поручений Карталинским районом

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 27-го августа, работает на юге региона. В четверг руководитель области проверит, как исполняются его поручения в Карталинском районе.

В рамках начатой в августе большой инспекции муниципалитетов Южного Урала губернатор посетит Локомотивный городской округ, где оценит результаты реконструкции местного дома культуры "Луч". Также Алексей Текслер побывает в областной больнице рабочего поселка Локомотивный и проверит готовность к открытию физкультурно-оздоровительного комплекса "Лидер".

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Карталах губернатор проверит исполнение своих ранее данных поручений относительно ремонта отделений в городской больнице, спортивном зале средней общеобразовательной школы №17 и оценит готовность СК "Локомотив" - филиала физкультурно-оздоровительного комплекса "Юбилейный". Данные объекты Алексей Текслер посещал в прошлом году.

Также в ходе рабочего визита в территорию губернатор оценит состояние очистных сооружений Карталов.