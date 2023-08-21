Алексей Текслер: «Сегодня основное конкурентное преимущество каждого региона - это кадры»

Челябинская область планирует готовить инженерные кадры, начиная со школьной скамьи, для решения общегосударственных задач, в том числе для обеспечения технологического суверенитета и дальнейшего устойчивого развития экономики. Соответствующие задачи поставил губернатор Алексей Текслер на областном педагогическом собрании, прошедшем накануне нового учебного года.

«Сегодня основное конкурентное преимущество каждого региона - это кадры. И сегодня те регионы, которые это понимают, вкладывают в развитие образования, в стратегическом плане будут выигрывать эту жесткую конкуренцию», - подчеркнул Алексей Текслер, обращаясь к педагогам.

Правительство активно работает над популяризацией рабочих и инженерных профессий среди школьников и студентов.

Напомним, в 2022 году президент России Владимир Путин дал старт Десятилетию науки и технологий. Одна из поставленных в его рамках задач – привлечение талантливой молодежи к решению важнейших задач для страны. Ведь технологический суверенитет обеспечивают не инновации сами по себе, а люди, которые их создают.

«Все хороши профессии, но бывают времена, когда что-то становится крайне важным. И сегодня наши инженеры, технологи как раз выполняют задачи, которые от них ждет страна», – подчеркивал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Для поддержки и популяризации инженерных и технических профессий открываются новые образовательно-производственные кластеры в рамках проекта «Профессионалитет» и инженерные классы в школах

Челябинская область активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет». «В рамках проекта нам удалось создать современную материально-техническую базу и начать подготовку трех тысяч 175 квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена по новым программам», - подчеркнул Алексей Текслер и добавил, что работа в этом направлении продолжится. В 2024 году будут созданы еще три кластера.

Кроме того, в регионе укрепляется взаимодействие школы, вуза и предприятия для повышения мотивации школьников к инженерным специальностям.

«Тема образования является ключевой для развития региона. Задача - постоянно повышать качество образования, удерживая талантливых ребят в регионе, - подчеркнул Алексей Текслер и анонсировал. - Именно поэтому в этом учебном году будет реализована инициатива по созданию инженерных классов во взаимодействии с вузами и предприятиями по направлениям, которые мы будем развивать в новом челябинском межуниверситетском кампусе. Уже первые 10 классов появятся в этом году».

В 2023 году будут открыты пять предпрофильных на базе восьмых классов и пять профильных классов на базе десятых классов. Классы формируются на два учебных года.

По поручению Владимира Путина с 2024 года в школах введут учебный курс «Черчение» (в 2019 году предмет убрали из общеобразовательной программы). Для всех школьников введут основы черчения, а для учеников инженерных классов - углублённый курс.

Для повышения престижа технических специальностей Челябинская область в рамках нацпроекта «Образование» также стимулирует дополнительное образование. По поручению Алексея Текслера в 2023 году будет удвоено количество детских технопарков «Кванториум» и центров цифрового образования «ИТ-кубов» в регионе.

«Вижу здесь большую перспективу для дальнейшего вовлечения ребят в техническое творчество», - отметил глава региона.

В 2023 году в шести школах малых городов и сел откроются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». С открытием новых учреждений система допобразования позволит вовлечь в научно-техническую деятельность более 12 тысяч детей в возрасте от пяти до 18 лет.

В стране, в том числе и в Челябинской области, по поручению президента ведется большая работа по перезагрузке системы среднего профессионального образования в рамках проекта «Профессионалитет». Проект усиливает связь колледжей и работодателей.

«Развивая систему среднего профессионального образования, мы ее формируем по отраслевому принципу. Важно, чтобы колледж был связан с той или иной отраслью, чтобы предприятия участвовали и в управлении колледжем, и в разработке и реализации образовательных программ, и в проведении демонстрационного экзамена», - сказал министр просвещения Сергей Кравцов. С первого сентября 2023 года в рамках проекта будет реализовываться уже более 500 программ. Со следующего года число обучающихся по проекту вырастет до одного миллиона.

В 2023 году колледжи уже обогнали высшие учебные заведения по количеству поступающих, отметил министр.

В Челябинской области также за последние несколько лет изменилась тенденция в выборе профессии: больше ребят стали выбирать обучение в учреждениях СПО после девятого класса.

«Мы активно включились в программу «Профессионалитет». Наш регион - лидер в стране по количеству центров, их у нас уже 12. Мы охватываем основные профессии, плюс в этом году победили в конкурсе и на медицинские профессии, то есть не только технические. Самое главное здесь, что предприятия подключаются к этой программе.», - подчеркнул Алексей Текслер.

По словам губернатора, в области 3,5 тысячи студентов СПО проходят практику на предприятиях, в том числе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. «У нас рекорд, 98% ребят, закончившие учреждения СПО, трудоустроены и более 70% по прямой профессии - это лучший результат за все время», - констатировал глава региона и поручил продолжить улучшать этот показатель.

Алексей Текслер отметил, что в регионе учится и работает много талантливой молодежи и она должна оставаться и развивать Челябинскую область. «Наши интеллектуалы-олимпиадники традиционно среди лидеров в стране. Наша задача, чтобы молодежь у нас оставалась и развивала наш регион», - обозначил цели глава региона.

Для решения этой задачи в Челябинске строится межуниверситетский кампус мирового уровня. В 2026 году он примет студентов и молодых ученых со всей страны.

«Я уверен, что новый кампус привлечет талантливую молодежь, возможно, и из других регионов России и зарубежья. Прежде всего – мы создаем оптимальные условия для работы наших исследователей и ученых», - подчеркнул Алексей Текслер.

Кроме того, в части развития прикладной науки осуществляется поддержка молодых ученых и их разработок в рамках проектов УМНОЦ. Проекты получают федеральное софинансирование; создано Молодежное конструкторское бюро.