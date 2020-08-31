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Алексей Текслер: У Коркинского района есть отличные перспективы развития

Фото: 
МЦБ имени Кердана
Общество
Сегодня, 20:54
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, побывав сегодня, 31-го августа, с большой инспекцией в Коркинском муниципальном районе, констатировал, что у этой территории есть отличные перспективы.

Он отметил, что очень внимательно проверил исполнение собственных ранее данных поручений.

«Работы идут. В целом мы договаривались о необходимости большего взаимодействия с людьми. Необходимо уделять внимание экономическому развитию территории, для этого здесь все есть. Коркинский район удачно расположен - недалеко от Челябинска, есть необходимые коммуникации. Надо подтянуть инфраструктуру - дороги. Проблем много, но, шаг за шагом, работая каждый день, их можно решить», - подчеркнул Алексей Текслер.

Он добавил, что в Коркино приезжает не в первый раз. Был и в поселке Роза, и в Первомайском.

«В следующий визит подведем итоги, когда будут конкретные результаты: отремонтированные дороги, инженерная, коммунальная инфраструктура, когда будут построены новые объекты. Сейчас на всех объектах работы активно идут. Уверен, что у района отличная перспектива», - сказал Алексей Текслер.

В ходе рабочего визита в Коркинский район губернатор посетил производственные площадки предприятий «Стальпром» и «Уралкран», где обсудил проблему дефицита кадров - здесь не хватает специалистов среднего звена.

Глава региона поручил предприятиям сформулировать предложения по наиболее востребованным профессиям, чтобы таких специалистов готовили в профтехучилищах Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, среди поручений, данных Алексеем Текслером в прошлом году и выполнение которых он проверил сегодня, - ремонт дороги, связывающей поселок Первомайский с федеральной трассой М-36 «Челябинск - Троицк».

На удручающее состояние дороги в 2019-м году губернатору пожаловались местные жители. В ходе большой инспекции в Коркинский район руководитель области убедился, что строительство объекта идет. Осенью текущего года в эксплуатацию будет сдано шесть километров дороги, в 2021-м - оставшиеся три километра.

Также Алексей Текслер оценил проект реконструкции обновленной лыжной базы «Березка» в Коркино. В конце года здесь будет построено новое здание с комнатами отдыха, тренажерным залом и душевыми комнатами. Второй этап (придется на 2021-й год) предусматривает строительство лыжероллерной трассы, воркаут-площадки, автопарковки.

«Трасса замечательная и должна стать местом притяжения как для спортсменов, так и для всех горожан. Уверен, что даже из Челябинска будут приезжать», - отметил Алексей Текслер, пообещав приехать на открытие.

Побывал губернатор и в межпоселенческой библиотеке имени Александра Кердана, которая в ноябре этого года откроется в обновленном виде - со своим концертным залом и поэтариумом.

Главу региона в библиотеке встретил сам коркинский писатель и поэт. Александр Кердан подарил Алексею Текслеру несколько своих новых книг.

Отметим, ремонт помещений МЦБ, которая станет в результате модельной библиотекой, ведется в рамках национального проекта «Культура».

В Коркино глава региона проверил также, как идут ремонтные работы на стадионе «Горняк». Из областного бюджета были выделены средства на реконструкцию беговой дорожки. За счет инвестора здесь построят хоккейный корт.

В ходе большой инспекции Алексей Текслер дал и новые поручения, в том числе отслеживать качество выполненных ремонтов дорог (чем длиннее гарантийный срок, тем лучше качество асфальтового покрытия); со следующего года в обязательном порядке включать в план реконструкций дороги частного сектора.

«Готовьте заявку на следующий год, сейчас как раз идет формирование бюджета, нужно ремонтировать дороги в частном секторе, а не только на центральных улицах», - подчеркнул губернатор.

Прорабатывается и вопрос ремонта терапевтического корпуса ГБУЗ «Городская больница №1» или строительства нового кардиоцентра, который будет обслуживать населения близлежащих территорий.

В поселке Роза будет отремонтирован дворец культуры. Сейчас прорабатывается вопрос по включению объекта в федеральную программу «Центр культурного развития» для привлечения федерального финансирования.

 В Коркино и в поселке Роза вместо аварийного водовода будет построен новый объект. Данный вопрос - на личном контроле губернатора.

Для расселения людей из аварийного фонда района решено строить новое жилье на территории Коркино, чтобы жителям не нужно было переезжать в Челябинск или другие населенные пункты.

Для оказания медицинской помощи больница Коркино уже получила два новых аппарата искусственной вентиляции легких.

В поселке Первомайский, куда Алексей Текслер заехал, сделав свой фирменный «разворот», по решению главы региона отремонтируют дворец культуры. Работы начнутся в следующем году.

В данном населенном пункте губернатор, кроме ДК, осмотрел детскую и спортивную площадки, оценил благоустройство территории.

 

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