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Алексей Текслер возобновляет инспекционные поездки по муниципалитетам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер возобновляет инспекционные поездки по муниципальным образованиям региона.

«Возобновляю рабочие поездки по области», - написал с своем официальном аккаунте в Инстаграм Алексей Текслер.

Сегодня, третьего февраля, глава региона побывал в ЗАТО Озерск вместе с полномочным представителем президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым.

Озерск не случайно был выбран полпредом для посещения. Как отметили в полпредстве, в Челябинской и Свердловской областях сосредоточены несколько закрытых территориальных образований (ЗАТО). Знакомство с Озерском позволило понять суть взаимодействия градообразующего предприятия, региона и муниципалитета на территориях ЗАТО.

Полпред и губернатор побывали на градообразующем предприятии Озерска - производственном объединении «Маяк» (подразделение Росатома). «Мы подробно обсудили перспективы такого взаимодействия», - отметил Владимир Якушев.

Высокие гости также ознакомились с текущим этапом строительства «Ледовой академии «Высота», проконтролировали реконструкцию насосной фильтровальной станции, побывали в медицинских учреждениях ЗАТО, в которых реализуется проект «Бережливая поликлиника».

Напомним, Алексей Текслер начал инспекционные поездки по городам и районам области в августе 2020 года. О начале Большой инспекции он также сообщил в своем аккаунте в Инстаграм. «Во время инспекции хочу поговорить с простыми людьми. Проверить, как власти выполнили поручения, которые мы с вами формулировали вместе на наших встречах», - объяснял губернатор и просил жителей предлагать ему места, где нужно обязательно побывать, и на что обратить внимание.

В каждой инспекционной поездке не обходилось без фирменного «разворота Текслера» (так назвали неожиданные изменения планов публичных поездок губернатора). «У меня простая задача, увидеть все своими глазами. Развороты связаны с тем, что картинка должна быть объективной», - пояснял Алексей Текслер.

В Озерске с Большой инспекцией Алексей Текслер побывал пятого августа 2020 года. Именно в этом городе губернатор выбрал необычный способ проконтролировать выполнение своих поручений – вместе с главой проехал по городу на велосипеде. «Думаю, что это не последняя такая поездка. Совет главам муниципалитетов: будьте готовы», - предупредил губернатор.