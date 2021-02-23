Алексей Текслер вручил госнаграду легендарному южноуральцу Абраму Каплану

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 23 февраля, вручил государственную награду «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации» легендарному южноуральцу, ветерану Великой Отечественной войны и пожарной охраны Абраму Каплану.

«Вы первый человек в нашем регионе, кто удостоен звания «Заслуженный работник пожарной охраны Российской Федерации». В первую очередь хочу поблагодарить вас за то, что вы свою жизнь посвятили пожарной охране, прошли путь от рядового сотрудника до руководителя. И сегодня, несмотря на возраст, вы в строю, я понимаю на сколько вы глубоко в теме, насколько вам важно каждый день быть на работе и в строю. От лица всех южноуральцев я благодарю вас за службу», – сказал Алексей Текслер.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Абрам Львович Каплан служит в пожарной охране 74 года. После сорока лет боевой работы он перешёл на пожарно-техническую выставку Челябинской области, где уже 34-й год работает методистом.