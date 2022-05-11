Алексея Текслера просят устранить бродячий скот в Кундравах

Жители Кундравинского поселения (Чебаркульский район, Челябинская область) просят губернатора Алексея Текслера помочь навести порядок в выпасе домашней скотины в их населенном пункте и принять меры по устранению бродячего скота.

Соответствующее обращение опубликовано в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

«Мы одни из немногих, кто выгоняет скотину в табун. В деревне очень мало таких людей. Остальной скот считается бродячим. Никто не может заставить хозяев этого скота, отправлять скотину в табун, - рассказала о проблеме Оксана Максимова.

По словам жительницы, из-за бродячего скота пастуху сложно организовать выпас скота на выделенной для этих целей территории.

К тому же оставленный без присмотра скот бродит по всей деревне, ломает заборы, топчет огороды, портит технику, стоящую возле двора.

«Прошу принять меры по устранению бродячего скота», - просит Оксана губернатора.