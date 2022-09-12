Алексий: Христорождественский собор в Челябинске станет украшением всего Урала

В Челябинске строители, как и обещали, ко Дню города завершили цикл работ по внешнему контуру возводимого здания кафедрального собора Рождества Христова - готовы кровля, фасад, гигантская лестница из гранита, пандусы. Работы по благоустройству завершатся на следующей неделе. Объект посетили губернатор Алексей Текслер и митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Уже убраны строительные леса вокруг храма. «В части внешнего убранства, фасада, работы выполнены на 95%, ведётся сезонное благоустройство», - рассказал руководитель группы компаний «А1» Алексей Байда.

К собору ведёт новая асфальтированная дорога, сделана парковка, столбы освещения, лавочки. К главному храму Южного Урала можно подъехать, полюбоваться величественной архитектурой, сделать эффектные фотографии, отмечают в Челябинской митрополии.

Летом в сквере возле храма благоустроили территорию. Здесь высадили ели, уложили газоны, разбили цветники, установили скамейки, вазоны и урны. Эти работы должны завершиться к 20 сентября, сообщает пресс-служба губернатора.

«В следующем году высадим многолетние деревья, появятся клумбы», - отметил Алексей Байда.

Ведутся работы по проектированию внутреннего наполнения храма. «Это очень сложная, скрупулёзная работа. Каждый сантиметр оттачивается, согласовывается. Как только проект выйдет в работу, начнётся заказ материалов, специалисты есть. Задача стоит как можно скорей всё выполнить», – поделился Алексей Байда.

Губернатору показали эскизы интерьеров верхнего и нижнего храма. «Потрясающе красиво. Храм будет завораживать всех, кто в него зайдёт, мне очень нравится», – поделился впечатлениями губернатор Алексей Текслер.

Мозаичные работы в храме выполняют специалисты из Москвы. Из мельчайших камней они собрали иконы челябинских святых, затем изображения перенесут на здание. Рабочие выкладывали молитву под иконой митрополита Петра Крутицкого.

«Перед нами стояла сложная задача. Сохранились фотографии, жизнеописание челябинских святых, они родные этому краю. Приходилось работать по фото, архивным документам, здесь работа даже больше исследовательская», – отметил руководитель мозаичной мастерской Валентин Борисенко.

Губернатору предложили нанести мозаику на фасад. «Создают уникальную мозаику - получилось даже немного поучаствовать», - поделился на своей странице в соцсетях глава региона.

Алексей Текслер и глава Челябинска Наталья Котова добавили несколько фрагментов слюды к молитве.

«Христорождественский собор – главный храм Южного Урала. Поэтому здесь мы должны рассказывать о святых, которые трудились на нашей земле, пострадали в годы репрессий за христианскую веру, – подчеркнул митрополит Челябинский и Миасский Алексий. – Кафедральный собор получился замечательный. Он будет радовать сердца верующих и людей, которые начинают свой путь к Богу. Храм станет украшением не только Челябинска, но и всего Урала».

«Сейчас можно увидеть, какой знаковый, величественный объект появился в Челябинске. Сейчас предстоит выполнить его внутреннее убранство. Очень скоро мы все будем гордиться нашим новым собором», - подчеркнул Алексей Текслер.

После завершения внешних работ, строители сосредоточатся на внутренней отделке помещений. Прежде всего стоит задача закончить нижний храм, который освятят в честь святого равноапостольного князя Владимира. Работы в нём благоустроители будут стремиться завершить к празднику Пасхи в 2023 году.

Христорождественский кафедральный собор возводится в Челябинске на пересечении Новоградского проспекта с улицей Салавата Юлаева на пожертвования верующих и средства меценатов. Строительство началось в 2013 году, в 2020 году к восстановлению собора подключился бизнес. Расходы на строительные работы и внутреннее убранство взяли на себя РМК и «Ариант». Решение о пожертвовании Челябинской епархии принято по личной просьбе губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На сегодняшний день – это одна из самых крупных православных строек в стране.

ДЛЯ СПРАВКИ

Памятный знак в ознаменование начала строительства кафедрального собора Рождества Христова в Челябинске был установлен 18 сентября 2013 года, первая свая в почву на месте будущего собора была вбита 25 декабря 2014 года. Из-за особенностей грунта строителям пришлось забить более 1100 свай.

В 2015 году был сооружен фундамент и технический этаж здания. В 2016 году возвели нижний придел храма. К концу сезона высота стен составила девять метров.

В 2017 году в цокольном этаже будущего храма состоялось первое богослужение – молебен с акафистом равноапостольному великому князю Владимиру. К концу сезона стены поднялись до отметки 20,5 метра.

В июле 2018 года в верхнем храме прошла первая Божественная литургия. К концу года высота здания составляла уже 29 метров.

Процесс строительства вошел в активную стадию в 2019 году. В 2022 году кафедральный собор обрел собственный голос – были освящены и установлены колокола, а его стены «доросли» до 55 метров.

В 2020 году были завершены общестроительные работы и начался этап отделки. Четвертого ноября 2020 года состоялось освящение куполов и крестов для кафедрального собора. В апреле 2022 года состоялось освящение крестов для всех пяти куполов строящегося кафедрального собора Рождества Христова.

Облик Христорождественского собора будет поистине замечательным и внутри, и снаружи. В отделке используют каслинское литье и златоустовскую гравюру, а также мрамор и гранит, добытые на Урале.

Главный купол собора обшит специальными пластинами (30 рядов), покрытыми нитритом титана, который придает традиционный золотой цвет церковным куполам. Установлена подсветка для всех пяти куполов, чтобы видом на челябинский собор можно было любоваться и ночью.

В нижнем храме будет оборудована огромная купель, в которой можно будет крестить взрослых полным погружением. Также на первом этаже собора разместится музей истории православия на Южном Урале, конференц-зал, кельи священников и другие подсобные помещения.

Второй этаж займет главный храм Рождества Христова. Третий будет отдан хору.

Собор Рождества Христова будет не только самым высоким, но и самым вместительным храмом Челябинска (он сможет вместить 3,5 тысячи человек). Со временем будет обустроена смотровая площадка и с высоты 23 метров можно будет обозревать город.

ФОТО: Челябинская епархия, губернатор, Игорь Шестаков