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Анализ на коронавирус будут делать еще в трех городах Челябинской области

Общество
Сегодня, 14:31
Автор: 
Олеся Денисова

Обследования на новую коронавирусную инфекцию будут проводиться еще в трех городах Челябинской области.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в минздраве региона, в регионе появятся три дополнительных лаборатории по сдаче анализов на COVID-19. Они будут открыты на базе инфекционных отделений в Миассе, Магнитогорске и Челябинске. Любой житель области сможет обследоваться на коронавирусную инфекцию, но только получив направление врача.

 

Напомним, в настоящий момент исследования на коронавирус проводятся только на базе лаборатории центра эпидемиологии и гигиены в Челябинске. На сегодня обследовано на новую коронавирусную инфекцию три тысячи 541 человек, в том числе за последние сутки – 346 человек.

«Регион получил четыре тысячи 900 новых тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, по мере необходимости запасы будут пополняться», - отметили в минздраве.

На сегодня в Челябинской области официально подтверждено восемь случаев коронавирусной инфекции COVID-19: шесть – в Челябинске, по одному в Миассе и Магнитогорске. Еще у троих жителей отмечен положительный тест на коронавирус, анализы отправлены на подтверждение в лабораторию «Вектор» Новосибирска.

Автор: 
Олеся Денисова
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