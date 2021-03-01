Вместе с жителями

Андрей Барышев готовит проект по благоустройству Металлургического района

В Челябинске в юбилейный для Металлургического района год – ему исполнилось 75 лет - депутат Госдумы Андрей Барышев вместе с движением "ЧМЗовский урбанизм" и неравнодушными жителями планирует реализовать ряд проектов по благоустройству городка металлургов.

С этой целью народный избранник встретился с челябинским активистом, создателем движения «ЧМЗовский урбанизм» Тимуром Гизатуллиным. В ходе встречи обсудили сотрудничество в вопросах благоустройства Металлургического района, наметили план действий. В частности, решили этой весной организовать творческий конкурс на лучший эскиз по оформлению трансформаторных будок и электрошкафов, которые сегодня представляют унылую картину и портят вид городских улиц. Каждый рисунок будет историко-тематический.

«Например, на электробудке, что стоит на улице Богдана Хмельницкого, можно изобразить самого украинского гетмана, который в XVII веке поднял народное восстание против Речи Посполитой и присоединил Украину к России. Большинство горожан хоть узнают в честь кого названа одна из главных улиц Металлургического района, а улица избавится от ужасного вида разрухи», - говорит Тимур.

К обсуждению проекта в соцсетях присоединился и сын бывшего директора ЧМЗ Андрей Тулин. Он попросил обратить внимание депутата и общественников на мемориальную доску Богдана Хмельницкого, которая висит на одном из домов и тоже нуждается в обновлении.

Приступить к реализации этого проекта планируется весной.

По словам Андрея Барышева неравнодушие земляков, их активная гражданская позиция уже являются залогом успеха, таким людям нужно помогать: «Приятно иметь дело с теми, кто искренне болеет душой за родной район, хочет сделать его лучше и комфортнее. Конечно, я с удовольствием поддержу все интересные идеи, с которыми обращаются жители, будем вместе их реализовывать. Наш район-труженик заслуживает того, чтобы быть самым красивым, уютным, зеленым и благоустроенным, чтобы каждый житель мог им гордиться», - подчеркнул Андрей Барышев.