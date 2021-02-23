Андрей Барышев поздравил офицеров летного училища

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На состоявшемся накануне Дня защитника Отечества торжественном построении Благодарственные письма и денежные премии от депутата Государственной Думы Андрея Барышева офицерам Челябинской военно-воздушной академии вручила его помощник, директор Челябинского областного общественного движения «Соцгород» Юлия Животко.

От имени депутата Юлия Животко пожелала личному составу и всем военнослужащим здоровья, счастья и добрых перемен в жизни:

«День защитника Отечества по праву считается символом отваги, мужества, патриотизма и напоминает нам о великих подвигах отцов и дедов, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Сменялись эпохи, но верность долгу, честь и достоинство всегда были и остаются неотъемлемыми качествами русского воина. В этот праздничный день от всей души желаю вам здоровья, счастья и добрых перемен!», - сказала помощник депутата.