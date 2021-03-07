Андрей Барышев поздравил женщин с 8 Марта и вручил Благодарности Госдумы самым активным общественницам

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Андрей Барышев поздравил женщин с 8 Марта и вручил Благодарности Госдумы самым активным общественницам

После долгой разлуки «Соцгород» вновь гостеприимно открывает свои двери для челябинцев. Накануне 8 марта в Центральном клубе при поддержке депутата Госдумы Андрея Барышева прошел праздничный концерт.

Лидер общественного движения «Соцгород» обратился с теплыми поздравлениями к представительницам прекрасного пола и вручил подарки и Благодарности Государственной Думы самым активным общественницам.

В этот вечер для виновниц торжества прозвучали лучшие песни в исполнении Заслуженного артиста России Вячеслава Усольцева.

В апреле в Центральном клубе начнёт работать танцплощадка, куда «Соцгород» приглашает всех желающих.

Телефон для связи 721-37-09, 726-08-08.