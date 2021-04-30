Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 1-3 мая

1 мая, суббота

В 10 часов начнутся Областные соревнования по авиационным кордовым моделям-копиям среди учащихся, в программе первого дня - стендовая оценка моделей участников (Южноуральск, «Стадион Центральный»).

В 10 часов начнет работу Детский городок «Мультяшкино» в Горсаду им. А. С. Пушкина. Время посещения не ограничено в течении всего дня, можно прийти утром, погулять, сходить домой, покушать, поспать, а потом вернуться и зайти снова с этим же билетом, все аттракционы включены в стоимость. Каждое шестое посещение в подарок. Дети до двух лет бесплатно, оплачивается вход только сопровождающих родителей, уточнили в «Мультяшкино».

В 11 часов Челябинский театр кукол представит зрителям «Красную Шапочку» на новый лад под названием «Волшебная шляпа, или Здравствуй, бабушка!» (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

В 13 часов в Челябинском зоопарке возле вольера рыжих обыкновенных лисиц будет проходить мероприятие «Мир! Труд! Майя!». Гости поздравят лисичку Майю с днём рождения. Кроме того, в этот день в зоопарке откроется Зал приматов.

В 13 часов 30 минут Челябинский театр кукол представит зрителям «Красную Шапочку» на новый лад под названием «Волшебная шляпа, или Здравствуй, бабушка!» (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

В 21 час состоится праздничный фейерверк, посвященный присвоению Челябинску звания «Город трудовой доблести» (набережная реки Миасс со стороны Торгового центра).

2 мая, воскресенье

В 10 часов состоится торжественное открытие Областных соревнований по авиационным кордовым моделям-копиям среди учащихся (Южноуральск, «Стадион Центральный»).

В 10 часов 30 минут митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит чин закладки храма в поселке Томинском (Сосновский район). Главный престол будущего храма освятят во имя Архистратига Божия Михаила, малый придел назовут в честь святителя Николая Чудотворца.

В 11 часов православный молодёжный театр «Белая птица», действующий при Свято-Симеоновском кафедральном соборе города Челябинска, покажет трогательный спектакль «Рай» (Кыштымская, 34).

В 11 часов и в 13 часов 30 минут Челябинский театр кукол покажет для малышей от трёх лет спектакль «Гуси-лебеди» (Островского, 8, Дворец культуры ЧЭРЗ).

В 12 часов начнется празднование Светлой Пасхи у ледовой арены «Трактор» (улица 250-летия Челябинска, 38). С 12 до 16 часов будут проходить мастер-классы по росписи яйца и пасхального украшения. С 15 до 16 часов – квест «Найди пасхальное яйцо»: собери все подарки пасхального кролика». С 13 до 15 часов - экскурсия-беседа «Православные храмы Челябинска».

Предусмотрена развлекательная программа. Новый художественный театр представит мини-спектакли и проведет веселые викторины. Позже к нему присоединятся коллеги из театра «Манекен». Талантливые ученики челябинских школ искусств представят свои лучшие танцевальные номера и песни.

Мастера театра «Скарабей» проведут занятия по песочной анимации – дети и взрослые смогут создать удивительные картины из песка.

Подарком для горожан станет необычная фотозона – арт-объекты в виде объемных пасхальных яиц высотой 1,5 метра.

В 13 часов состоится встреча в Клубе любителей пения «Шедевры православной музыки»: знакомство с произведениями Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова (Челябинская областная публичная библиотека, отдел литературы по искусству, второй этаж).

С первого по 10 мая

В парке Гагарина аттракционы будут работать ежедневно с 10 до 22 часов.

В Горсаду им. А. С. Пушкина «Русские аттракционы» и Детский городок «Мультяшкино» будут работать ежедневно с 10 до 21 часа. Прокат электромобилей – с 11 до 21 часа. «Лимонтир» - с 11 до 22 часов. В Горсаду им. А. С. Пушкина открылась трасса для картинга.

ДЛЯ СПРАВКИ

1 мая - Праздник труда (День труда, Первое мая).

1 мая в народном календаре - Кузьма Огородник.

1 мая 1840 года в Англии появились первые в мире почтовые марки.

1 мая 1944 года учреждена медаль «За оборону Москвы».

2 мая - Пасха у православных христиан.

2 мая - Всемирный день тунца.

2 мая в православном календаре – День памяти Блаженной Матроны Московской.

2 мая в народном календаре – Иван Ветхопещерник.

2 мая 1764 года по приказу Екатерины II заложен Воспитательный дом «приема и призрения подкидышей и бесприютных детей».

2 мая 1785 года в России издана «Жалованная грамота дворянству» и «Жалованная грамота городам».

3 мая - Всемирный день Солнца.

3 мая - Всемирный день свободы печати.

3 мая - День кондитера в России.

3 мая в народном календаре – Окликание предков.