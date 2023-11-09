Анонсы событий и мероприятий на 10 ноября (18+)

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на пятницу, 10 ноября.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер примут участие во Всероссийском форуме наставников-2023 (Деловой центр «Челябинск-Сити», ул. Кирова, 159).

Владислав Третьяк откроет хоккейную коробку в Челябинске. Проект реализован в рамках благотворительной программы, направленной на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и строительство спортивной инфраструктуры в регионах России (МКУ «Социально-реабилитацонный центр для несовершеннолетних Металлургического района», ул.Трудовая, 35а ).

В Челябинске работает Русский экономический форум. Второй день будет посвящен обсуждению глобальных вопросов экономики: дедолларизация, технологическое развитие, взаимосвязь экономики и демографии, повышение производительности труда, планирование в условиях рынка, финансирование и инвестиции, развитие предпринимательства. Состоится 9 панельных дискуссий, 2 специальные сессии и центральное пленарное заседание Форума «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России».

В 9 часов 30 минут полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев примет участие в секции федерального проекта «Предпринимательство» о повышении эффективности бизнеса через финансовые меры государственной поддержки в рамках Русского экономического форума (отель Radisson Blu, ул. Труда, 179).

В 12 часов состоится центральное мероприятие Русского экономического форума - пленарная дискуссия «Социальная справедливость и экономический рост: программа опережающего развития России». Участие в дискуссии примут помощник Президента РФ Игорь Левитин, полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер (концертный комплекс «Таганай», ул. Труда, 181).

В 12 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет он-лайн пресс-конференцию, посвященную практикам фандрайзинга в регионах. Спикеры пресс-конференции: член Совета Ассоциации фандрайзеров России Ирина Меньшенина; исполнительный директор Ассоциации фандрайзеров, эксперт по коммуникациям НКО Виталий Самолёт; директор Автономной некоммерческой организации социально-реабилитационной помощи нуждающимся «Человек напротив» Татьяна Кузнецова; руководитель отдела фандрайзинга АНО «Звездный дождь» Павел Лихобабенко.

В 13 часов во дворце спорта «Юность» пройдет бесплатное занятие йогой (пр. Свердловский, 51).

В 16 часов в Выставочном зале челябинской Публички состоится открытие персональной выставки скульптора Анны Шариковой «Дух творит себе форму». В экспозиции представлены работы малых форм и интерьерной пластики: художественное литье, резьба по дереву и керамика (пр. Ленина, 60).

В 19 часов начнется «Матч звезд» женского водного поло России в Златоусте. Большое спортивное шоу состоиится впервые в истории женского водного поло России. Для зрителей будет организована шоу-программа (СОЦ «Уралочка», ул. Таганайская, 41).

Афиша мероприятий библиотек Централизованной библиотечной системы города Челябинска: литературные встречи, обзоры, мастер-классы, квизы, игры и многое другое.

Афиша спортивных мероприятий областного, федерального и международного значения.

ДЛЯ СПРАВКИ

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ (День полиции).

10 ноября - Международный день бухгалтерии.

10 ноября - Всемирный день молодёжи.

10 ноября - День просмотра чёрно-белого фильма.

10 ноября - День вышивальщицы и покровительницы всех рукодельниц святой великомученицы Параскевы Пятницы.

10 ноября - День кухонной мойки.

10 ноября - Всемирный день науки за мир и развитие.

10 ноября - День детской телевизионной программы «Улица Сезам».

10 ноября - День киберпсихологии.

10 ноября - Всемирный день борьбы с нейроэндокринным раком.

10 ноября 1939 года в США впервые представлен автомобиль с кондиционером.

10 ноября 1982 года создана рок-группа «Наутилус Помпилиус».

10 ноября 1983 года создан первый компьютерный вирус.