Военнослужащие из Чебаркуля осуждены за воровство сухих пайков

В Усть-Катаве спасатели предотвратили сход снежной лавины на дома жителей

Анонсы событий и мероприятий на 11 марта

В Челябинске впервые на масленичной неделе сформируют «Корзину доброты»

В Челябинской области из-за непогоды ограничили движение большегрузов по трассе М-5

Анонсы событий и мероприятий на 11 марта

Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 марта.

В 9 часов 30 минут доктор медицинских наук, старший консультант и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден, профессор Эвалдас Чеснулис (Цюрих) проведет лекцию для специалистов и мастер-класс, в ходе которого выполнит две микрохирургических операции пациентам с опухолью мозга в Челябинской областной клинической больнице (ул. Воровского,70, корпус 3).

В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «Какой будет погода в марте в Челябинской области». Спикер - Ирина Попова, заместитель начальника Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».

В 11 часов состоится заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56, шестой этаж, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты).

В 12 часов на Кировке пройдёт флешмоб «Выпей стакан воды – поддержи здоровье своих почек», где жители и гости города смогут получить бутылочку чистой воды и сувениры на память.

В 14 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт наградит специалистов сферы здравоохранения, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19 в Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж).

В 16 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт наградит специалистов сферы здравоохранения, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19 в Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 марта 2021 года – Всемирный день почки (отмечается ежегодно во второй четверг марта).

11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

11 марта - День работника органов наркоконтроля России.

11 марта - День сотрудников частных охранных агентств в России.

11 марта в народном календаре – Порфирий Поздний.

11 марта 1834 года Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах».