Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 марта.
В 9 часов 30 минут доктор медицинских наук, старший консультант и руководящий партнер Швейцарского нейроинститута Хирсланден, профессор Эвалдас Чеснулис (Цюрих) проведет лекцию для специалистов и мастер-класс, в ходе которого выполнит две микрохирургических операции пациентам с опухолью мозга в Челябинской областной клинической больнице (ул. Воровского,70, корпус 3).
В 11 часов пресс-центр «Гранада Пресс» проведёт онлайн пресс-конференцию «Какой будет погода в марте в Челябинской области». Спикер - Ирина Попова, заместитель начальника Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС».
В 11 часов состоится заседание Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в Челябинской области (Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 56, шестой этаж, конференц-зал Южно-Уральской торгово-промышленной палаты).
В 12 часов на Кировке пройдёт флешмоб «Выпей стакан воды – поддержи здоровье своих почек», где жители и гости города смогут получить бутылочку чистой воды и сувениры на память.
В 14 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт наградит специалистов сферы здравоохранения, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19 в Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж).
В 16 часов первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт наградит специалистов сферы здравоохранения, внесших значительный вклад в борьбу с COVID-19 в Челябинской области (ул. Цвиллинга, 27, 6 этаж).
ДЛЯ СПРАВКИ
11 марта 2021 года – Всемирный день почки (отмечается ежегодно во второй четверг марта).
11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.
11 марта - День работника органов наркоконтроля России.
11 марта - День сотрудников частных охранных агентств в России.
11 марта в народном календаре – Порфирий Поздний.
11 марта 1834 года Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах».