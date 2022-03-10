Предлагаем нашим читателям и подписчикам анонсы событий и мероприятий на 11 марта.

В 10 часов медиахолдинг «Гранада Пресс» проведет пресс-конференцию, посвященную новой постановке Челябинского Камерного театра. Спикеры: Алексей Янковский, режиссер-постановщик (Санкт-Петербург) и Пётр Артемьев, актер Камерного театра, исполнитель роли отца в спектакле «Сын».

В 10 часов в Магнитогорске – второй день выездной практической конференции, посвященная вопросам создания региональной промышленной инфраструктуры, межрегиональной промышленной кооперации и использованию мер государственной поддержки в этих сферах.

Программа:

С 11 до 17 часов - предзащита проектов создания и развития индустриальных парков, промышленных технопарков.

В 10 часов Челябинская областная клиническая больница приглашает журналистов в операционную, где специалист с мировым именем Виталий Киселев вместе с главным нейрохирургом Минздрава Челябинской области, заведующим отделением нейрохирургии ЧОКБ Сергеем Пашниным проведут операции на сосудах головного мозга сразу 11 пациентам (ул. Воровского ,70, корпус 3).

С 10 до 12 часов в Кадастровой палате по Челябинской области пройдет «горячая линия» на тему: «Изменение вида разрешенного использования земельных участков». Эксперты проконсультируют граждан и подробно расскажут, какие бывают виды разрешенного использования земельных участков, что стоит учитывать, если вы собрались строить на участке дом или разводить животных, и как можно поменять вид разрешенного использования участка, если это все-таки необходимо. Звонки принимаются по телефону 8 (351) 728-75-00 (доб. 2266, 2183).

В 13 часов в пресс-центре «АиФ-Челябинск» состоится пресс-конференция, посвящённая теме развития отечественного бизнеса в непростое время (ул. Российская, 67, девятый этаж).

В 14 часов в Челябинске состоится патриотический концерт «ЗА Россию» в честь героев Константина Глушкова и Ростислава Еременко. Организаторы намерены сделать этот концерт традиционным (Челябинск, ул. Уральская, 1, ДК ЧКПЗ).

ДЛЯ СПРАВКИ

11 марта - День народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны.

11 марта - День работника органов наркоконтроля России.

11 марта - День сотрудников частных охранных агентств в России.

11 марта в народном календаре – Порфирий Поздний.

11 марта 1834 года Николай I утвердил «Положение о гражданских мундирах».